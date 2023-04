Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano, regresó a Salta y una multitud lo recibió en las calles

Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022/2023, regresó a Salta y desbordó las calles con su presencia. El joven recorrió diferentes puntos de la ciudad en la parte alta de un camión de bomberos y los vecinos salieron a saludarlo.

El regreso de Marcos estaba previsto para este martes, por lo que su familia se encargó de organizar el recibimiento del campeón del reality más visto de la Argentina. Así como todos se emocionaron con el triunfo del joven, no dudaron en acompañarlo en su vuelta a la provincia.

El pasado lunes 27 de marzo, el salteño se consagró como el gran ganador de GH, pero por compromisos en Buenos Aires se retrasó su regreso a su Salta natal, el que se concretó con un gran recibimiento para el joven que se ganó el corazón del país.

El aeropuerto de Salta se desbordó con el arribo de Marcos. La gente se movilizó hasta el lugar para poder recibirlo y fue un descontrol cuando pasó la puerta de embarque con la enorme sonrisa que lo caracteriza.

De allí, salió en el camión de bomberos que lo llevó a recorrer las calles de la ciudad y su hermana, Valentina Ginocchio, se encargó de compartir en las redes el emotivo momento.

Marcos Ginocchio, emocionado y agradecido con el multitudinario recibimiento de los salteños

Pese al mal clima, los vecinos salieron de sus domicilios y otros se trasladaron a las calles céntricas para saludar a Marcos, quien ganó el programa con más de 5 millones de votos de parte del público, final que compartió con Julieta Poggio y Nacho Castañares, quienes salieron en tercero y segundo puesto, respectivamente.

“La verdad que no puedo creer que haya tanta gente que vino a verme. Para mí es un sueño. Es inexplicable el amor que siento por esta provincia, por la gente de acá. Es muy lindo todo lo que me está pasando”, dijo emocionado.

“Vamos a ir a la iglesia y ahí obviamente quiero agradecer todo lo que me pasó y me está pasando. Y de ahí seguiremos”, contó y explicó: “A la Virgen no le pedí ser campeón, pero sí poder disfrutar lo máximo que pueda y que mi familia esté bien”.

“Es una locura, la verdad no puedo creer el ver toda la gente acá que me vino a ver a pesar de la lluvia. Es todo muy lindo, y valoro muchísimo, estoy súper emocionado y súper contento”, sostuvo.