Se enviarán más de 30 mil kilos de envases de agroquímicos a otras provincias para su destrucción

El Instituto de Sanidad y Calidad Agroecuaria (Iscamen), en el marco del convenio con la asociación Campo Limpio y la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia, enviará envases vacíos de productos agroquímicos “Tipo B” para su destrucción por empresas habilitadas en Córdoba y Neuquén. Se trata de contenedores que no pueden descontaminarse a través del triple lavado, por lo que constituyen residuos peligrosos y deben ser gestionados por operadores habilitados para su manejo.

En el marco de esta iniciativa, ya se retiraron 8.500 kg desde el Centro de Acopio de Km 8, Guaymallén, y próximamente se enviarán más de 30 mil kilogramos desde Valle de Uco para su destrucción final. A nivel nacional, la Ley 27.279 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, determinando la obligatoriedad de realizar el triple lavado. La Asociación Campo Limpio es la encargada a nivel nacional de promocionar la gestión de envases.

Centro de acopio transitorio de envases de agroquímicos

El triple lavado de los envases por parte del productor, también llamada técnica de disminución de la concentración, remueve más de 99,9% del contenido original del producto comercial y permite la eliminación casi total del remanente que pueda ocasionar un daño a la salud y al ambiente. Estos contenedores se consideran envases “Tipo A”, los cuales son entregados por los productores a los centros de acopio del Iscamen para su reciclado, con el objeto de brindar un destino productivo a este residuo.

Pero existen otros envases clasificados como “Tipo B”, que son aquellos que no han sido sometidos al triple lavado o no se les puede aplicar esa técnica, como por ejemplo las bolsas plásticas o de papel que contuvieron productos fitosanitarios o los envases cuyo contenido no se puede mezclar con agua. Al no poder descontaminarse a través de la dilución, constituyen residuos peligrosos.

Fardos ya compactados de envases de agroquímicos

Reciclado

El trabajo interinstitucional ha permitido la incorporación de nuevos centros de almacenamiento transitorio de estos envases, así como la ampliación de los existentes. El objeto de las mejoras en infraestructura es agilizar los procesos de recolección y compactación, necesarios para su envío a la industria plástica y su trasformación y reutilización en productos utilizados en el agro, como postes de vid, entre otros.

La normativa establece que los productores están obligados a entregar los envases en los centros de acopio. Para ello, el Iscamen, a través del trabajo en campo, reparte gratis bolsones a los productores agrícolas de toda la provincia, donde se deben colocar los envases previamente lavados e inutilizados. En este paso se realiza el triple lavado del envase, que permite la descontaminación para su procesamiento.

Cuando estos bolsones son completados e identificados, son entregados por los productores en los Centros de Acopio del Iscamen o son llevados a las mismas casas expendedoras de agroquímicos donde compraron el producto. Al entregar envases previamente descontaminados para su procesamiento, los productores no solo cumplen con un requisito establecido por las Buenas Prácticas Agrícolas que puede ser certificado, sino también con el marco legal.