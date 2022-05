Lío Pecoraro contó su anécdota de vivir en departamento de Quico

Lío Pecoraro contó una anécdota de vida que lo marcará y sí porque no todos tendrán la oportunidad de vivir en la casa de un famoso reconocido a nivel mundial. El periodista se hospedó en el departamento de Carlos Villagrán, el actor mexicano que le dio vida a Quico.

Sin saber quién era el propietario, él rentó el lugar y al enterarse, le encontró sentido a un montón de objetos que el humorista había dejado guardados en los placares.

Fue en “PH” que Andy Kusnetzoff le preguntó a los invitados si contaban con alguna vivencia relacionada a una personalidad que admiraran. Y ese pie le sirvió a Pecoraro para abrir su intimidad: “Yo soy fan de Roberto Gómez Bolaños. Una vez fue a Rosario, yo soy rosarino y me quedé con las ganas de conocer al Chavo y al Chapulín colorado”.

Y profundizó: “Tengo una anécdota cuando me vine a Buenos Aires, en el departamento donde había vivido Carlos Villagrán, Quico, cuando estaba trabajando acá en Argentina. Había dejado todas las placas de recuerdo, entonces yo abría los armarios y decía ‘Homenaje de la Ciudad de Buenos Aires a Carlos Villagrán por su personaje ‘Quico’ y por hacer divertir tanto y tan sanamente a toda Latinoamérica’”.

Inmediatamente Cristina Pérez comentó: “No sabés lo contentos que deben estar ahora los que les dieron los premios” y el conductor del ciclo de Telefe agregó: “Estaba pensando esto, el chabón habrá dicho ‘pongo esto en la valija o lo dejo todo acá, ya fue”.

Lío Pecoraro habló sobre la Leucemia y cómo le ganó a la enfermedad

En “PH”, Lío Pecoraro también fue el protagonista de un momento muy especial y se emocionó al contar cómo fue su tratamiento contra la leucemia: “Estaba haciendo un programa en Canal Nueve, Todas las tardes. Estábamos reunidos en el patio, en plena pandemia, y pasó José María Listorti. Lo saludé, pero en mi cabeza dije ‘¿qué nombre le dije a este tipo?’ Eso me hizo ruido y me advirtió”.

“Pasaron los minutos y tenía que microfonearme en el estudio. Le pregunté a una de las productoras cómo me veía, porque pensé que me había dado un ACV y que tenía la boca torcida”, sumó y continuó con el relato. “Ella me dijo que me veía bien, y yo le dije: ‘Sé quién sos, pero no me sale tu nombre’. Quería salir al aire, pero llamaron a mi compañero, Fernando Piaggio, para avisarle la situación. Vino una ambulancia y yo no podía hablar ni articular”.

De inmediato le hicieron estudios y todo estaba bien aunque “salieron valores alterados: blancos, plaquetas y rojos. Repetimos los análisis y dieron peor”.

“Me dijeron de hacerme otro estudio y ahí saltó la sospecha de leucemia. Era un sábado, no había ido a Crónica a hacer mi programa. Llamé a Fernando para decirle que me venga a buscar porque me tenían que internar”, y ahí cambió su vida por completo.

El periodista fue hospitalizado desde principios de octubre del 2020 hasta el 2 de diciembre: “Leucemia mieloide aguda. Aguda porque se dispara de un día para el otro. El tratamiento consta de una punción de médula, gracias a Dios logramos el resultado, y después vienen tres etapas de consolidación”.

“En la Fundación Favaloro me dijeron que como mi leucemia era de riesgo medio, me era recomendable un trasplante de médula ósea. Fue mi hermana, Laura, quien con todo su amor me dio su médula. El más joven de todo este piso soy yo porque tengo 1 año y 2 meses”, concluyó.

El periodista contó que le sucedió y llevó tranquilidad a sus seguidores

Lío Pecoraro y un mensaje emotivo a dos meses de su trasplante.

El periodista junto a su hermana Laura. Foto: Gentileza

Lío Pecoraro regresó a la pantalla tras el tratamiento para curarse de leucemia.