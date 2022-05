Muchas personas son capaces de dejarlo todo y lanzarse a una aventura que signifique un nuevo comienzo. O que quieren vivir experiencias distintas porque les fascina la adrenalina que eso les genera.

En este horóscopo veremos cuál es el signo más atrevido del zodíaco, ese que no conoce de riesgos, que no se plantea ni analiza las cosas, sino que se la juega y hace. Nunca diría que no a las emociones fuertes.

Leo, el signo más atrevido del zodíaco

Las personas de Leo son intrépidas, siempre buscan atraer las miradas; nadie las supera en ocurrencias y puestas en prácticas de las cosas más descabelladas y arriesgadas.

Son seres a los que les encanta ser admirados, acaparar la atención de todos y convertirse en el centro de la reunión, la salida, la fiesta o excursión.

Leo y Sagitario, los signos más arriesgados del zodíaco - Imagen ilustrativa / Web

Para conseguir sus objetivos siempre arriesga. Cuando algo le nace del corazón, no se detendrá en reflexionar sino que lo hará inmediatamente.

Sagitario, el otro signo más atrevido del zodíaco

Los nativos de Sagitario podrían ser la intrepidez aventurera andando. Es el signo más propenso a arriesgar si lo que tiene enfrente es una experiencia única de vida.

Son adictos a las emociones fuertes y al descubrimiento de novedades; no le temen a los riesgos y se tiran de cabecita cuando algo les gusta mucho. Les encanta la gloria, la alabanza y el reconocimiento de sus logros.