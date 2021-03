Lío Pecoraro emocionó a los espectadores con su retorno a la conducción del programa en Crónica

El periodista de espectáculos Lío Pecoraro viene liberando una ardua batalla contra la leucemia desde hacer varios meses, situación que lo llevó a abandonar las pantallas para someterse al tratamiento médico.

Desde octubre del año pasado, Pecoraro estaba internado y relataba su situación en sus perfiles de redes sociales. Pero hace dos semanas, Lío regresó a su casa y este sábado sorprendió a los televidentes .

Y es que el mediático retornó a la co-conducción de El run run del espectáculo (Crónica) , junto a Fernando Piaggio. La participación del conductor se hizo de forma virtual a través de una videollamada, en la que se lo vio muy feliz por su regreso a la pantalla: “Acá estamos regresando en vivo por la pantalla de Crónica con este marzo que se lanza con todo, con una programación espectacular que tiene el canal. Poniendo la mejor estos 27 años de trayectoria al aire, firme junto al pueblo” .

“Para mí es un placer volver a reencontrarme en este año con vos, mi compañero del alma y todo el equipo. Esta es la tercera temporada. ¿Cómo andan, chicos?”,

Piaggio no se quedó atrás y devolvió el saludo: “Qué lindo verte en pantalla, se te ve radiante. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás vos?”.

Tras esto, Lío contó su estado de salud y llevó tranquilidad a los televidentes: “Estoy muy contento y estoy muy bien de salud. Todo el mundo sabe el proceso por el cual atravesé con una enfermedad no fácil de transitar, pero junto al amor de la gente, con el cariño, los profesionales del Hospital de Clínicas y con vos fundamentalmente, que me seguís acompañando día a día en esta travesía que ya está ganada desde el día uno”, expresó devolviendo la gentileza a su compañero.

Además, el mediático dejó un importante mensaje concientizador sobre la salud, los cuidados y la solidaridad: “No tienen que tener miedo de ir al médico, no se dejen estar y donen sangre porque donar es salvar vidas. Hay que tenerlo en cuenta porque mucha gente dejó de ir a los médicos por la pandemia. Yo les pido que no dejen de ir al médico, no se automediquen. Ante la menor cosa que pase en su organismo, vayan al médico y consulten. Yo lo hice a tiempo, les pido que hagan lo mismo”.