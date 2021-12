Lío Pecoraro confirmó que fue internado y dejó un mensaje en sus redes sociales

Nuevamente la salud del periodista Lío Pecoraro volvió a preocupar a sus familiares, amigos y seguidores de sus redes sociales.

El conductor del “Run run del espectáculo” (Crónica) que en abril de este año recibió un trasplante de médula a causa de una leucemia, debió ser internado de urgencia en la Fundación Favaloro por un severo cuadro de neumonía.

Lío Pecoraro regresó a la pantalla tras el tratamiento para curarse de leucemia.

“Sentí que me desvanecía, tenía la presión en 7. Me hicieron una tomografía y salieron unas manchitas en el pulmón, lo que indicaba neumonía”, relató el periodista al comienzo de su programa de televisión.

Redes de Lío Pecoraro

Luego agregó: “Me dieron medicación, me pasaron suero para hidratarme, me estabilizaron y me mandaron a casa. La saturación de oxígeno un día después era de 89-90. Para alguien que atravesó lo que yo atravesé, le sale un granito y se cag... en la patas. Tenía fiebre, me hisopé tres veces, todo negativo, gracias a Dios”, aseguró el periodista.

Para llevar tranquilidad a sus amigos y fanáticos, Lío escribió un mensaje en sus redes: “Gente querida: es cierto que estuve internado y fue la semana pasada tal como conté el sábado en El Run Run. Fue una neumonía. Me hisoparon tres veces. Gracias a Dios se dio con el virus, fue Parainfluenza y gracias a Dios ya todo en orden”.