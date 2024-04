Caso Bento: las maniobras de Aliaga para pedirle una coima de USD 500 mil a un detenido

El juicio contra la presunta asociación ilícita que encabezó el exjuez federal Walter Bento atraviesa el tratamiento del Caso número 13 sobre el soborno que aparentemente pagó el exagente aduanero Carlos Barón Knoll, condenado a 5 años y medio por una causa de contrabando.

El hombre ensayó una extensa defensa de su situación el miércoles pasado y aseguró que fue apretado por Diego Aliaga para el pago de una coima de 500 mil dólares, a la cual no habría accedido. Para los investigadores, Barón Knoll acordó con el fallecido despachante de aduanas una coima para que Bento le dictara su excarcelación en el año 2019, aunque no está definido qué tipo de transacción hubo: dinero o bienes.

El imputado hizo hincapié en que fue el mismo juez Bento el que ordenó su detención y como suelen hacer varios acusados, utilizó la declaración indagatoria para defenderse de la causa por la que había sido condenado. Quiso instalar que fue víctima de un complot por otros colegas suyos que lo querían “acostar”.

Pero, en lo que se refiere puntualmente a los protagonistas del juicio, Barón Knoll sostuvo que fue abordado sorpresivamente por Aliaga, a dos meses de su detención en el Complejo Penitenciario Federal. A él lo conocía por su trabajo en la Aduana.

“El 25 de enero se me aparece Diego Aliaga en el pabellón. Me siento sorprendido. El viene y me dice ´hola Negrito, como te va´. Yo recuerdo que le pregunté cómo entró y me dijo ´vengo a ver al Petiso que entró por una causa de droga´. Me dice ´quiero hablar con vos, no tengo mucho tiempo´ y ahí nomás me menospreció. Me dijo ´mírate como estás, vos sos un gil´”, narró el imputado.

Entonces, Barón Knoll asegura que Aliaga le lanzó: “Mirá para salir de tu causa vas a tener que poner mucha plata”. Y el número 2 de la banda fue más allá, para alardear de sus contactos, contó el acusado: “Yo llego a la Justicia, yo llego a la Aduana, yo estoy con la Policía”.

Luego el diálogo que tuvo que con Aliaga continuó de la siguiente forma, según el acusado:

- Barón Knoll: ¿Vos sos el Juez acaso?

- Aliaga: Mirá loco, yo le llego al Juez y le llego a los fiscales, porque le llego a todos con plata. Hay que poner 500 mil dólares para que salgas de la causa.

Barón Knoll afirmó que le respondió “ni en pedo te voy a dar plata a vos”, a lo que Aliaga respondió bajando los ofrecimientos a 200 mil dólares y el detenido se siguió negando, pero se vio sorprendido por la información que manejaba el operador.

“En el mismo momento cuando le dije que no iba a pagar, me dijo ´bueno, dame la moto o que tu señora me firme el 08 de la Chevrolet Spin´. Y era cierto, mi señora la tenía”, relató.

“Era bastante loca la situación de que 500 terminábamos en el auto. El me seguía diciendo que él necesitaba llevarse algo. Y me mencionó que él sabía que yo había sido detenido con escuchas donde yo no hablaba, sino que me mencionaban. Y era cierto”, agregó Barón Knoll sobre Aliaga.

Presuntamente Aliaga le dijo luego: “Sabés lo que pasa es que vos sos un gil. A vos tu abogado te cagó, hizo una jugada y te vendió”. Barón Knoll le preguntó sobre ese detalle y el operador dijo que se lo podía revelar pero a “alguien” que no fuera su esposa.

Continúa el juicio contra el el exjuez federal Walter Bento en Tribunales Federales Foto: Orlando Pelichotti

En ese momento llegó al penal, Julia Bravi una amiga del detenido y éste le contó que Aliaga había ido en busca de una coima. Allí involucró al juez Bento.

“Ella me preguntó: ´¿te dijo para quién era?´ Y yo le dije ´sí, para Bento´. Yo inferí que cuando me dijo que le llegaba al juez, los fiscales y etc, yo intuí que hablaba de él porque era el juez de la Instrucción. Le dije ´para Bento, para quién va a ser?´”, comentó.

A Barón Knoll no le llamó la atención que Aliaga le pidiera plata, porque tenía el antecedente de otro aduanero, Gonzalo Ramírez Madrid (testigo en el juicio), quién le había comentado cuando lo visitaron en la cárcel que le había pedido una coima para salir. “También sabía que Gonzalo y otras personas obtuvieron su libertad sin pagar”, dijo para defenderse, a la vez por su posterior excarcelación.

Los contactos con Aliaga continuaron. Posteriormente se reunió su hermana con él para “sacarle información de cómo lo habían cagado” y dijo que se sintió muy incómoda, porque le habría dicho “ustedes no saben lo que es pasarla mal” en la cárcel. De forma que presionaba para lograr el pago de la coima.

En mayo del año 2019, el juez Bento le concede la excarcelación a Barón Knoll y este comentó que casualmente se cruzó a Diego Aliaga, saliendo de Tribunales Federales, en un café de calle Pedro Molina. “Yo me arrimé y lo busqué, yo sabía que trabajaba en la Aduana. No era ajeno para nada. Él me había dicho que me habían cagado. Yo quería saber porque él tenía mucho conocimiento sobre la Aduana. Y le pregunté de nuevo, como era lo de la Justicia”, narró.

“Me dijo, ´¿ves ese edificio? Vos sos un gil, yo te puedo hacer un tour por ahí. A vos te detuvieron con dos testigos y te armaron esas escuchas. No entendés como son las cosas. Vos seguís sin entender si no pones 500 mil dólares, vas frito. No te cree nadie´”, dice que le advirtió nuevamente a pesar de haber sido excarcelado.

Para la Fiscalía, Barón Knoll mantuvo contactos directos con Aliaga más allá de los declarados por él y además fue detectado su número agendado en el teléfono de Bento. Por lo cual creen que, en esta oportunidad no intervinieron los abogados que integraban la banda, sino que se dio un trato espurio aprovechando el cambio de la defensa que realizó el acusado.

“En este caso Barón Knoll pagó el soborno y recuperó la libertad luego de cambiar de abogado defensor y designar a otros dos abogados quienes aprovecharon el pedido de ampliación de declaración indagatoria formulada por la anterior defensa y, tras la ampliación, solicitaron su excarcelación. De este trámite se valió el Juez Bento para ordenar la libertad del sobornador tras formar el respectivo incidente para finalizar concediendo su libertad caucionada, una desnaturalización de las formas propia del accionar delictivo del Magistrado”, sostienen los investigadores en el requerimiento de elevación a juicio.