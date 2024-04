“Electores fallecidos”: detectan irregularidades en la presentación de adhesiones para crear el partido de Milei en Mendoza

Un informe sin autor circulaba por el WhatsApp de varios teléfonos. El contenido del documento exponía que entre las adhesiones que había presentado Lourdes Arrieta había personas fallecidas, al menos cuatro y con anterioridad al 30 de enero de este año (día en el que inició los trámites). De confirmarse, sus aspiraciones a quedarse con el sello de La Libertad Avanza en Mendoza se complicarían.

La diputada nacional Lourdes Arrieta junto al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

Los rumores se confirmaron y María Marta Palero, Prosecretaria Electoral, informó que luego de tamizar el total de adhesiones presentado por la joven diputada nacional y su hermano, Martín Arrieta, no llegaba al mínimo exigido (más de 4.000).

“Se han registrado un total de cuyos datos 3.976 adhesiones se corresponden con los del Subregistro Electoral de este Distrito, no alcanzando el mínimo legal exigido por el art. 7 inc.a) ley 23.298. Asimismo, fueron rechazadas 485 adhesiones por no ser electores de este Distrito, no existir el elector, ya existir adhesión al partido y adhesiones de electores fallecidos”, dice el escrito firmado por Palero y dirigido a la jueza Susana Pravata, subrogante de Pablo Quiroz, quien se reincorpora el lunes.

La jueza se expresó con respecto a las adhesiones presentadas y decidió elevar un informe dado que se detectaron ciudadanos fallecidos “conforme el Sistema de Gestión Electoral (SGE)” y además remarcó que del Acta con fecha del 20 de abril “no surge cuáles logotipos, isologotipos y guía de colores fueron aprobados en la misma, como así tampoco hace mención a las siglas adoptadas (fs. 209)”.

La magistrada también advierte que “a la fecha los apoderados no han constituido domicilio electrónico, sin perjuicio del constituido por el patrocinante letrado, REQUIÉRASE a los apoderados para que en el plazo de tres (3) días acompañen la acreditación como nuevos usuarios del sistema Lex100 y constituyan domicilio electrónico en autos, a los fines de su registración” conforme a la legislación y Acordadas firmadas por la Cámara Nacional Electoral.

Desde la Justicia Federal que entiende en estos asuntos, indicaron a Los Andes que esta situación no deja fuera de competencia a Lourdes Arrieta y a su hermano ya que sólo se estaban comunicando las adhesiones que fueron procesadas, aceptadas y rechazadas.

Aunque “te frena el expediente y encima te ensucia públicamente” aportó un conocedor que se mueve con soltura entre expedientes electorales y ha visto cómo algunos llegan y otros quedan con las cartulinas acumulando polvo.

Sólo la diputada nacional y Martín Arrieta sabrán cuántos fallecidos hay entre sus adhesiones y si coinciden con los del informe que circulaba por mensajería instantánea. Los Andes intentó comunicarse con ellos, pero sólo hubo silencio de su parte. Ya presentaron 118 adhesiones nuevas.

La buena noticia para el otro competidor

A diferencia de la diputada nacional que cuenta con la bendición del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem para avanzar con los trámites en Mendoza, el otro aspirante a quedarse con el sello local sorteó el mismo obstáculo pero con mejor suerte.

María Marta Palero, la misma prosecretaría que informó los inconvenientes en el caso de Lourdes Arrieta, hizo lo propio con Alejandro Barraza. “Se han constatado 5.245 adhesiones cuyos datos se corresponden con los de este Subregistro Electoral, superando el mínimo legal exigido por el art.7, inc. a) de la ley 23.298″, dice el escrito presentado.

Alejandro Barraza, uno de los aspirantes a quedarse con el sello de La Libertad Avanza (LLA) en Mendoza.

El juez Pablo Quiroz, a cargo del Juzgado Federal N°1 (subrogante de Bento) y con competencia federal, convocó a una audiencia según establece la Ley Orgánica de Partidos Políticos para el 9 de mayo próximo a las 12:00 horas en la sede de la Secretaría Electoral de Mendoza, sita en calle San Martín 678 - 4to. piso de la Ciudad de Mendoza.

La audiencia se dará en los términos del art. 125 inc. 5 del Código Procesal Comercial y Civil de la Nación. Es decir, que el secretario levantará acta “haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y de lo expresado por las partes”.

El acta será firmada por el secretario y las partes, salvo, cuando alguna de ellas no hubiera querido o podido firmar; en este caso, deberá consignarse esa circunstancia. El juez firmará el acta cuando hubiera presidido la audiencia.

El culebrón de La Libertad Avanza seguirá acumulando capítulos y todo se pondrá mucho más interesante cuando se tengan que arremangar por las afiliaciones. “Ahí se ven los pingos”, dicen los que han visto la génesis de varios sellos partidarios importantes.