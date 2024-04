Puja por el sello de Milei en Mendoza: Arrieta se enfrenta a un sorpresivo competidor

La interna libertaria estalló cuando la diputada nacional Lourdes Arrieta armó rancho aparte y empezó los trámites judiciales para tener el sello de La Libertad Avanza. En el Partido Libertario local se sintieron “usados” por la joven legisladora.

El expediente ingresó el 1 de febrero de este año y comenzó el trajín propio de las presentaciones de documentos, observaciones y demás en la Justicia Federal. Aldo Vinci, un histórico apoderado del Partido Demócrata y conocedor de los tramiteríos electorales es quien está colaborando con las formalidades. Eso sí, la firma no se entrega: Lourdes Arrieta y su hermano Martín son los apoderados.

Dos meses después, el 7 de marzo, Alejandro Barraza metió el propio para pelear por el mismo nombre. Claramente el nombre quedará para uno de ellos y muchos se preguntan quién es el competidor, por qué juega y si hay alguien detrás de la iniciativa. Podría decirse que el contrincante de la diputada nacional es un ignoto.

Alejandro Barraza, uno de los aspirantes a quedarse con el sello de La Libertad Avanza (LLA) en Mendoza.

La puja que casi no tiene precedentes en la política local, ha despertado expectativas y dudas en torno a las verdaderas intenciones de tener un sello de La Libertad Avanza, hoy un activo valiosísimo. Conocedores del tema se agarran la cabeza al analizar el escenario: un presidente nacional como Javier Milei tiene en Mendoza a dos que compiten por un sello. Más aun cuando, uno de los expedientes tiene bendición nacional como es el caso de Arrieta con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Es raro”, dicen.

“Le creció un enano”, comentó un experimentado dirigente que conoce al dedillo la burocracia en estos asuntos. Observando algunos movimientos, remarcan que el expediente de Barraza es muy prolijo por lo que no hay improvisación y hasta se animan a decir que hay colaboración de entendidos en la materia.

No hay nada ilegal ni raro allí. Sería llamativo que alguien hiciera semejante movida (y bien) en la que se invierten recursos -entre los que el tiempo es el principal -, únicamente por llamar la atención o para probar suerte.

Un largo camino al sello

En la Justicia Federal con competencia electoral se están procesando las adhesiones de ambos aspirantes al sello de La Libertad Avanza. El juez Pablo Quiroz convocará a una audiencia una vez concluido el proceso. Pero lo más desafiante viene después, con las afiliaciones que son unas cuentas y el proceso es muy laborioso.

Allí podría verse, si la hubiese, alguna mano política detrás de Barraza. Algunos vinculan a Omar De Marchi con estas intenciones, pero el apoderado lo niega aunque se conocen cuando ambos eran militantes en el PD.

“Fui afiliado al Partido Demócrata durante muchos años, desde mis 18 años. Sin embargo hace aproximadamente 20 años que me desafilié. Desde entonces me he dedicado a la profesión y muy fuertemente a la docencia universitaria. El espacio está integrado por un muy numeroso grupo de jóvenes y no tan jóvenes que adherimos al ideario de la libertad”, comenta Barraza a Los Andes.

Para despegar a De Marchi de los rumores, el ex ganso remarca que ambos militaron juntos en la Juventud del PD de Luján a fines de los 80 y que “trabajamos ambos con Richard Battagión, que en ese momento era diputado y después senador del Partido Demócrata. Los dos éramos jóvenes y vivíamos en Luján, así que lo conozco muchísimo a Omar de Marchi. Tengo una muy buena relación personal con él”.

Lourdes Arrieta, que ingresó por los libertarios en su alianza con el PD, junto a Mechi Llano y Facundo Correa Llano. Foto: José Gutierrez / Los Andes

“Nunca, en lo político, me sumé al PRO, del cual él ha sido presidente, diputado nacional e intendente, electo por el PRO. Yo nunca formé parte del PRO, pero a Omar de Marchi lo conozco desde hace muchísimos años”, dijo.

Este grupo que apunta a integrar La Libertad Avanza en Mendoza reconoce el liderazgo del presidente Javier Milei pero observan una pelea interna entre libertarios y la diputada nacional Arrieta. “Cuando decidimos iniciar este intento, observamos una fuerte disputa política interna. Es decir, Arrieta que fue originariamente del Partido Libertario, fue candidata por ese espacio, dentro de la alianza con el PD, una vez que asumió su banca, rompió con la dirigencia del Partido Libertario”, agregó Barraza.

La Junta Promotora del partido en inicio de trámite está integrada por Alejandro Barraza, Beatriz Estela Dalmasso, Matías Santaolaya, Olga González Castillo, Mario Felipe Falconi, Andrea Patricia Arce, Brian Sebastián Lawson, Edith Aurora Herrera, Rodrigo Daniel Canilla y Analía Emilce Pereyra.

“La verdad es que nos pareció que el proyecto llevado adelante por el Presidente era tan valioso que decidimos no involucrarnos en esa disputa y generar una alternativa que contuviera a la mayor cantidad de personas alineadas con las idea de la libertad que fuera posible. Aspiramos a convertirnos en el sector que represente mayoritariamente al espíritu de la alianza que ganó la histórica elección del año pasado. No estamos en contra de nadie”, asegura.