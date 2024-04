Bento lanzó dardos contra las juezas y los fiscales del juicio: “No buscan la verdad”

El exjuez federal Walter Bento amplió su declaración indagatoria en la última audiencia de este mes y volvió a arremeter contra los fiscales Dante Vega y María Gloria André nuevamente. Se trata de una estrategia sostenida desde el inicio del megajuicio que lo tiene acusado como líder una asociación ilícita que se valía del cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales.

La diferencia radica en que, a la vez que se desarrolla el debate, su defensa busca apartar a los fiscales y también a las tres juezas que integran el Tribunal Oral Federal N° 2 con un recurso elevado a la Cámara Federal de Casación. La maniobra fue realizada tras el rechazo del pedido de excarcelación que hicieron, cuando la Sala III de esa cámara ordenó al TOF N°2 dictar una nueva resolución sobre su prisión preventiva.

Bento también apuntó contra las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rivas Rattá, por haber digitado supuestamente su orden de detención con anterioridad a su destitución por parte del Jury de Enjuiciamiento.

“El 8 de noviembre del 2023, el día de mi destitución, ordenaron mi detención. Yo estaba acá en Tribunales Federales y todos lo sabían pero la orden de detención decía que había que allanar mi domicilio. Eso denota que se había suscripto antes de que yo estuviese acá”. Por esto sostuvo que se encuentra detenido de forma “ilegítima”.

En tanto, manifestó que el Ministerio Público Fiscal “no busca la verdad” y sostuvo que “estamos en presencia de un fiscal (Vega) a ultranza, que va a defender lo que sea, no importa las pruebas que se presenten o cuando haya alguna prueba que no le sirva a los efectos de la finalidad que persigue, los desiste”.

Los fiscales María Gloria André y Dante Vega Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Se refirió así a un listado de testigos que fueron desistidos por el Ministerio Público Fiscal para las últimas audiencias y a su entender, hubieran colaborado para el debate.

Pero el exjuez fue más allá. También apuntó contra un supuesto acuerdo entre el fiscal Vega y el fiscal Fernando Alcaraz, por no haber sido imputado por declaraciones de “oídas” entre testigos, como ocurrió con otros acusados.

El presunto trato según la versión del exjuez habría sido que, las denuncias que recayeran sobre Vega por parte de algunos imputados, no avanzaran en su contra. Aquí volvió sobre los testimonios de algunos imputados que aseguraron haber sido extorsionados para ser incorporados como arrepentidos.

“Los fiscales no denuncian porque sería autodenunciarse. Porque está claro desde la foja uno que se menciona a FA, que son las iniciales de Fernando Alcaraz y nadie dijo nada. Acá había un acuerdo entre los fiscales. Yo no te imputo Alcaraz, pero todas las denuncias que se presenten en la instrucción me las archivás”, señaló.

Bento también anticipó que “pronto” desarrollará cómo son las piezas del supuesto entramado que operó en su contra y luego pidió utilizar el proyector para explicarle a la opinión pública que su labor como juez federal no lo atribuía de responsabilidad total de lo que ocurría en tribunales.

“Pareciera que Bento está manejando todo el Poder Judicial pero eso no es así. Bento no estaba arriba. Era uno de los cinco jueces de instrucción de la provincia, controlado por fiscales, defensores oficiales. Hay una Cámara Federal de apelaciones que resuelve todas las decisiones que son apeladas, ellos controlan”, explicó usando un cuadro sinóptico.

Bento prestó declaración. Volvió a declarar el acusado como líder de una asociación ilícita que se valía del cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El fiscal de la Procelac, Diego Velazco, que sigue el juicio de forma remota, pidió la palabra y señaló que “el acusado dice que le habla a la gente y vuelve a explicar cómo se designaron a los jueces de esta causa”.

“Habla de la pérdida de objetividad del Ministerio Público, repite lo que declararon testigos, hace juicios de valor sobre los mismos. Eso es alegar. No hace una defensa específica de los hechos”, manifestó para pedirle al tribunal que el imputado “reencause” su declaración.

“Todo lo que estamos escuchando son alegaciones y no explicaciones de los hechos imputados. Estas formas afectan la igualdad de armas porque nosotros no podemos alegar sobre la prueba al terminar cada caso sino que tenemos que hacerlo al final”, sostuvo.

La irrupción del fiscal tuvo su respuesta inmediata por parte de la defensa de Bento. El abogado Mariano Fragueiro Frías lo cuestionó, diciéndole que está haciendo ejercicio legítimo de su defensa y que en cambio Velazco era el que estaba incurriendo en un alegato, limitándolo.

Y lanzó una chicana haciendo referencia a que se preocupe “desde Buenos Aires” por la parte patrimonial, es decir los casos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que fueron parte de su investigación y todavía no son abordados en el debate.

El Ministerio Público Fiscal no quiso hacerle preguntas al exjuez después de haberse expresado, largo y tendido contra ellos.

SILENCIO EN LA FISCALÍA

La Fiscalía, a cargo de María Gloria André y Dante Vega, eligió no interrogar al exjuez en su nueva indagatoria y provocó reacciones en la defensa y quejas. En ese ámbito resaltaron el silencio y lo interpretaron como una debilidad de la acusación.

Mientras tanto, el equipo de abogados de defensores de Bento permanece atento a las presentación ante la Cámara Federal de Casación con los que intentarán darle un vuelco al juicio.

Los abogados (liderados por Mariano Fragueiro Frías) pidieron el apartamiento del tribunal que juzga a Bento y a los fiscales. Una tercera presentación está relacionada con la detención del exmagistrado, quien permanece detenido en la cárcel federal de Cacheuta desde el 8 de noviembre del año pasado.

Casación le dio lo que hasta ahora fue la única “victoria” al anular la resolución de la detención de Bento por parte del TOF 2 bajo el argumento de que no se tuvo en cuenta que el exjuez había apelado ante la Corte el fallo que destituyó como magistrado.

Aquel fallo emanado de Comodoro Py tuvo unos días en vilo a Bento, sus defensores y los fiscales. Pero lo cierto es que el TOF2 emitió una nueva resolución en la que ratificó la prisión preventiva del acusado.

Por ahora, el único dato a favor de la defensa de Bento es que Casación admitió los recursos presentados. Sin embargo, nada puede aventurar ningún resultado. Tampoco afirmar cuándo se resolverá el planteo elevado, aunque se especula con que habría una decisión antes de la feria judicial de julio.

Sucede que planteos de este tipo abren un proceso en sí mismo, con audiencias a las que son convocadas las partes. No hay ningún plazo para resolver luego de que los fiscales de cámara se expresen al respecto. En el fallo anterior, hay que resaltar que el exjuez consiguió dos votos a favor, pero también uno en contra. Carlos Mahiques y Carlos Carbajo volcaron la balanza hacia un lado y determinaron la anulación del fallo del TOF 2, mientras que Gustavo Hornos se expresó en contra y la ratificó.