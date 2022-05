Lali Espósito, pícara y explosiva con una indirecta hacia Mariano Martínez

Lali Espósito es la chica del momento, la rompe con todo lo que hace. Está a punto de comenzar con una nueva temporada de “La voz Argentina” como coach y también con su gira por todo el país después de varios años sin poder visitar a sus fans distribuidos por varios rincones.

Resulta que Lali visitó a Verónica Lozano en su programa de Telefe y en un pícaro ida y vuelta con la conductora, la actriz y cantante tiró un palito contra Mariano Martínez, su ex, a quien no hizo falta nombrarlo.

Respecto al uso de las redes sociales, a quién seguía y a quién dejó de seguir, comentó: “Hay gente que hay que dejar de seguir. Hay gente sobre la que no queremos saber más nada de su cotidianeidad”.

Entre sus carcajadas, la conductora de “Cortá por Lozano” le preguntó: “¿Alguien que está tatuadito?”. Fiel a su humor, Espósito fingió que no la entendía ni escuchaba pero claramente estaba eludiendo al actor del que se separó en 2016.

“Uno que se tatuó las tetitas y hace taekwondo”, insistió Lozano y la invitada dijo todo con sus gestos y miradas.

Lali Espósito habló de su ex Mariano Martínez

Lali Espósito se mostró sincera en la pantalla de Telefe y siguiendo con la conversación sobre las redes sociales y las interacciones, habló sobre si es o no rencorosa en sus relaciones virtuales.

“Jamás dejé de seguir gente... No, mentira. Porque se me cruzó alguien y dije ‘sí, claro. ¿Cómo no lo iba a dejar de seguir?’. He dejado de seguir alguno que otro...”, soltó.

E inmediatamente le habló de frente a Juariu: “Ella lo podría chequear”. Y claro, la mediática de Tucumán es una especialista en encontrar pistas en el mundo virtual y rápidamente podría decir que Espósito estaba hablando del actor en sus redes sociales aparece bailando, cantando y casi ropa, haciendo muestra de sus tatuajes.

Lali Espósito

Lali Espósito en la alfombra roja de Los Premios Platino

Lali Espósito

Mariano Martínez compartió su felicidad con sus seguidores.