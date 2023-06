Video: pasajera se olvidó el celular en un auto, el chofer se lo devolvió y ella le hizo un insólito reclamo

Un joven, que trabaja como chofer de una aplicación de viajes, mostró el incomodo momento que vivió cuando fue a devolver un teléfono celular que se habían olvidado en su auto.

Richy Mx compartió en TikTok un video que muestra toda la secuencia, desde el momento en que encuentra el celular hasta que se lo da en la mano a la dueña. “Hoy me toco un caso muy desagradable con una pasajera muy especial”, escribió junto al video.

Resulta que la mujer había viajado en el auto, que trabaja para la aplicación Didi, y dejó el teléfono en un descuido. Al darse cuenta llamó a su propio número y el chofer la atendió casi de inmediato.

Richy le dijo que la iba a llevar el celular pero que lo esperara un momento porque estaba por hacer otro viaje. La mujer aceptó a regañadientes y esperó a que el trabajador se presentara.

Al ver que el chofer se demoraba, la mujer volvió a llamar para confirmar que le iban a devolver el teléfono. “¿Sí me vas a traer el teléfono? es que ya te tardaste un montón. Dime si me lo vas a regresar o si no te reporto”, reclamó.

El hombre le volvió a decir que si y después de dejar los pasajeros pasó por el lugar donde había dejado momentos antes y le dio el aparato. Sin embargo, se encontró con una desagradable sorpresa.

“Pensé que ya no me lo ibas a traer. Ahora por tu culpa voy a llegar tarde a mi trabajo. Tu responsabilidad es traérmelo ´luego luego´ cuando te diste cuenta de que lo había dejado. Ahora ni modo, te voy a tener que reportar”, le dijo la mujer.

“Que nefasta situación. Que eso no te cambie tu honestidad y calidad de servicio”; “Le tenías que cobrar el viaje por llevarle el celular”; “Lo bueno que todo quedó grabado tienes pruebas de que tú hiciste tu trabajo”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

