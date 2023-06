Insólito video: descubren a repartidor acomodando una pizza que debía entregar después de sacarle porciones

En los últimos días, un video en el que un repartidor de pizzas se come una porción antes de entregarla se viralizó en las redes sociales y suma más de 4,7 millones de reproducciones. El particular caso generó opiniones divididas en TikTok, ya que muchos alababan al hombre por su destreza por reacomodar las porciones y otros lo criticaban duramente por su accionar.

Con la creciente oferta de plataformas de delivery y pedidos de comida, cada vez es más común la práctica de encargar pizzas, empanadas o hamburguesas en establecimientos de comida rápida para comer en la comodidad del hogar. Si bien muchos de estos establecimientos, e incluso las aplicaciones, ofrecen garantías de entregas seguras a sus clientes, algunos casos pueden pasar desapercibidos.

Gracias a una atenta usuaria de la red social TikTok, un delivery de comida fue captado en video comiendo una gran porción del pedido que debía entregar. Como se puede observar en el registro compartido por la usuaria @susyjimenez0, el motociclista abre la caja que el establecimiento de comidas selló con cinta y procede a comer una porción.

A medida que el video transcurre, se puede ver como el hombre realizó reducciones estratégicas con una navaja en el resto de las porciones. Con ello, su intención era devolverle a la masa su forma circular original y ocultar “la prueba del delito”. Para darle el toque final, sacó de su riñonera un rollo de cinta adhesiva y aseguró el pedido tal como le fue entregado en el local de comida.

En la publicación de la usuaria, acompañada por la irónica pregunta “¿Por qué no habrá llegado mi pizza?, más de 10 mil usuarios criticaron, bromearon e incluso respaldaron el accionar del repartidor.

Si bien la opinión que más predominaba era una de enfado hacia el motociclista por “arruinar el pedido”, otros internautas empatizaron con él. “Yo solo pienso en el hambre del muchacho o en que no debe tener para comprar”, escribió un usuario. “Por la técnica se ve que no era la primera vez que lo hacía. Quizás esa porción sea su almuerzo, pero no justifica que manosee el alimento”, argumentó otro en una línea similar.

Por otro lado, hubo también quienes se limitaron a realizar comentarios humorísticos y recordar anécdotas similares. “Sus conocimientos de geometría son impresionantes, ni en mis clases de arquitectura vi tanta destreza”, “No critico porque quizá podría ser yo friendo las papitas y comiéndome algunas”, “Este por lo menos se organizó. A mi me la entregaron toda mordida”, escribieron.

