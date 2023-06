Video: aprovechó que su novio se durmió en el cine con el celular en la mano y no dejó pasar la oportunidad

Un video extraordinario cautivó la atención de miles de personas. En esta grabación tan peculiar, ocurrió algo inesperado: un joven se quedó profundamente dormido en pleno cine y su novia aprovechó la situación de una manera que nadie se esperaba.

El clip, compartido en TikTok por la usuaria @Giocamacho1, nos muestra una escena que desafía toda lógica cinematográfica. Mientras la película llega a su fin y las luces se encienden en la sala, el joven protagonista siguió sumido en un sueño profundo, completamente ajeno a su entorno. Pero su novia se da cuenta de que el chico aún tiene su celular en la mano y toma cartas en el asunto.

Con una audacia increíble y sin perder tiempo, ella empezó a explorar el teléfono mientras él seguía dormido sin percatarse de nada. La escena, capturada por un testigo asombrado que se encontraba en la sala, fue compartida en las redes sociales y se convirtió en un verdadero fenómeno viral.

El video se propagó rápidamente, acumulando más de 400 mil reproducciones y 17 mil ‘me gusta’. Los comentarios no se hicieron esperar, y las reacciones son variadas y llenas de asombro. Algunos encuentran la situación sumamente graciosa y aplauden la ingeniosa actitud de la novia, mientras que otros expresan cierta preocupación o incredulidad ante la escena.

“Yo me transfiero dinero a mi cuenta”, “¿Por qué el que graba no ayuda?”, “Pero qué habilidad”, “Protégeme señor con tu espíritu”, “Dio mío, no lo hagas, no”, “Mejor que no despierte”, “Esto es demasiado”, “no debería estar con él si desconfía”, “Todavía hay gente que hace eso? Es un sin vivir si no hay confianza”, “el audio lo es todo”, “yo creo que se hizo el dormido para que ella buscará y no encontrará y confiara en él, pero previamente ya borró todo lo que podría perjudicarle”, fueron algunos de los comentarios.

