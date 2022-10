La China Suárez y Rusherking actuarán juntos en una serie y tendrán escenas súper picantes

La China Suárez y Rusherking actuarán juntos en una serie de Star+ y esta será la primera experiencia actoral del cantante. En el mejor momento de la pareja, según lo que ellos muestran en sus redes sociales, compartirán un nuevo proyecto que los tiene a ambos “entusiasmados”.

Se trata de la segunda temporada de la serie “El Encargado”, en la que Guillermo Francella es uno de los protagonistas. Y, según se supo, la actriz y su novio no solo actuarán juntos, sino que tendrán que protagonizar escenas eróticas.

La primera temporada se estrenará el 26 de octubre por la plataforma y la pareja recién aparecerá en la segunda, por lo que habrá que esperar para poder verlos.

La noticia la dio la periodista Maite Peñoñori en Intrusos, quien también dio detalles del desafío que aceptó una de las parejas del momento.

“La China tiene contrato con esta plataforma y ya ha hecho otras cosas ahí, como Terapia Alternativa. La convocaron para actuar con su novio y es la primera vez que Rusher actúa, más allá de sus videoclips”. Luego, agregó. “Me dijeron que van a haber escenas eróticas”.

Rusherking y la China Suárez / Instagram

Rusherking estrenó un tema para la China Suárez y ella protagonizó el video

Rusherking cuenta con una carrera prometedora en el mundo de la música urbana y, en las últimas horas sorprendió a todos al estrenar su última canción, dedicada a Eugenia “La China” Suárez.

El artista de Trap contó con la colaboración de Dread Mar-I, referente del reggae argentino, quien hace rato se ecnuentra probando nuevos universos artísticos cantando colaborando con otros artistas de la talla de Bizarrap o Nicki Nicole.

Este estreno estuvo precedido por un vivo entre Rusherking y la China Suárez donde hablaron de la grabación del video en el que estuvieron más de 7 horas grabando y aseguraron que “el catering estuvo muy bueno”.

“Vos eras lo más rico del catering”, le dijo la China, a lo que el cantante transpiró y aseguró que estaba nervioso. “Me voy a dedicar a ponerte nervioso mi amor”, le expresó la actriz que se encuentra en España promocionando su nueva película llamada “Objetos” junto a Alvaro Morte, el Profesor de “La Casa de Papel”.

“Te he buscado por todo el mundo, dime dónde has estado. Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir con alguien que me haga sentir en las nubes. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado”, es la primera estrofa de la canción, que sería la primera declaración pública de amor que el artista plasma en una obra para la actriz.

“Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me miras y el mundo que se para. De ti nada me separa”, continua la canción en la que lo acompaña Dread Mar-I.

