La China Suárez sorprendió con un tierno posteo para Alejandro Fantino: “Te quiero y te banco”

Luego de que Alejandro Fantino la defendiera a la China Suárez por el hostigamiento de la prensa hacia ella, la actriz sorprendió al dedicarle un posteo a Fantino por el Día del Periodista. Le escribió en su cuenta de Instagram: “Te quiero y te banco”.

En noviembre de 2021, en pleno escándalo con Wanda Nara por su relación con Mauro Icardi, China Suárez rompió el silencio en una entrevista mano a mano con Alejandro Fantino.

La semana pasada, Fantino dio muestras de esta relación cordial, al defender la actriz afirmando que es un “chivo expiatorio de la sociedad”, con respecto al ensañamiento de la prensa hacia ella, en relación con la cobertura por su nueva relación con Rusherking.

Tras su defensa, la China aprovechó el Día del Periodista, el pasado martes 7 de junio, para dedicarle un tierno mensaje al conductor. En sus historias de Instagram, la China escribió: “Feliz día Alejandro, te quiero y banco”, junto con una foto del día de la entrevista en 2021. “Siempre es un placer charlar con vos”, agregó Eugenia.

El posteo de la China para Fantino

Alejandro Fantino la defendió a la China Suárez

La semana pasada, Alejandro Fantino estuvo de invitado en LAM y contó cómo le llegó la oportunidad de hacerle la nota a la China, en medio del WandaGate. “Cuando fui a hacer esa nota con Eugenia, me contrató Disney. Yo cobré, soy un profesional y vivo de esto. Si ella cobró, no sé, no tengo ni idea”, dijo.

“Disney, los productores, me llaman y me dijeron ‘Alejandro, Disney quiere de esta nota, esto, esto y esto’. Y yo les digo ‘¿les gustaría que me meta en...?’ y ellos dijeron ‘no’”, explicó, tras las críticas que recibió por no abordar en profundidad el Wanda Gate.

Alejandro Fantino viendo su entrevista con la China Suárez.

“Quiero decir algo de nuestro laburo. Yo a veces siento que, y no por ustedes, la China es a veces chivo expiatorio de la sociedad”, argumentó Fantino, con respecto al “hostigamiento” por parte de las personas del mundo del espectáculo.

A quien no le cayó bien estos dichos fue a Yanina Latorre, quien lo frenó: “Para nada. No, no digas eso porque la pones en modo de víctima, cada uno tiene que hacerse cargo de las cosas que hace”.