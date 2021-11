Revelaron la cifra que la China Suárez habría cobrado por su entrevista con Alejandro Fantino

Luego de que el martes en la noche Telefe emitiera la entrevista entre Susana Giménez y Wanda Nara, para dar detalles sobre el conflicto conocido como el Wandagate, en las próximas semanas será Eugenia La China Suárez quien dará su versión de los hechos en una entrevista con Alejandro Fantino, por la cual exigió una cuantiosa suma de dinero.

Según contó Estefi Berardi en Mañanísima, la actriz habría pedido a la producción de Star+ un monto en dólares: “Se habló mucho de la cifra que habría cobrado la China Suárez para dar esta entrevista con Fantino y el número que me llegó por esta nota es de 50 mil dólares”, dijo la periodista.

“Es un tema de trabajo, se siguen en las redes sociales, cosa que no sabía, ella está haciendo un proyecto nuevo y él tenía que realizarle una entrevista a ella”, aseguró días atrás Pía Shaw en LAM. De acuerdo a La Nación esta entrevista en dicha plataforma de streaming será “la primera de una serie de charlas que tendrá como protagonistas a un periodista y a una figura latina importante”.

Por su parte, en otra vereda, Rodrigo Lussich anticipó en El Show de los Escandalones que en la entrevista que la China Suárez le dio a Alejandro Fantino tras la polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi, no tocarían el tema,

“Cuentan que la China Suárez a Fantino no le habla de Icardi. Tocó el tema muy por arriba. No contraten el servicio porque en esa nota no hay nada”, aseguró el conductor.

Por otra parte, cabe mencionar que para la nota en que Susana le realizó a la empresaria y al futbolista, Wanda habría pedido una suma similar: “Wanda le pidió a Susana que viajara a París para que la entreviste... Habría pedido una suma de 50.000 dólares para que le paguen como cachet por acceder a esa entrevista. Hoy en día esos números en la televisión no se manejan, no es como antes...”, explicó Cora Debarbieri en Los ángeles de la mañana tiempo atrás.