Cómo le fue en el rating a la entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez y por dónde se podrá ver completa

Este martes 23 de noviembre Telefe puso en pantalla la nota más esperada de los últimos tiempos, y es que Wanda Nara le reveló detalles del Wandagate a Susana Giménez y, como era esperado, los números acompañaron a esta superproducción, haciendo picos de 15 puntos de rating.

El programa bautizado como “Susana, invitada de honor”, comenzó las 21.13 y ya marcaba 14.2 de arranque. En tanto, Los 8 escalones estaba en 8.4, Bendita 4.2, Los Mammones 1.7 y Desiguales 0.7. “Buenas noches a todos”, saludó la conductora con la Torre Eiffel de fondo, dando comienzo a “La nota del año”,

Al empezar de la entrevista, la diva fue por todo y desde un principio hablaron sobre la China Suárez, cuando Susana consultó: ¿Se vieron la China y Mauro?”. “No fue nada, pero para mi fue un montón. Hubo un encuentro en Paris en donde podía haber pasado de todo pero no pasó nada”, comenzó la mediática.

Tras media hora de incisivas preguntas y contundentes respuestas, Susana Giménez invitó a que se sume Mauro Icardi, quien tímidamente se sentó al lado de su esposa, no sin antes besarla y justificar su look: “Yo no estoy arreglado, vine así nomás”. Para ese entonces la medición del programa de Telefe alcanzó su máxima medición con 15.40 puntos.

El rating de la entrevista entre Wanda Nara y Susana Giménez

¿Dónde se podrá ver la entrevista completa?

Según trascendió en los últimos días, lo que pudimos ver este martes en la noche fue tan solo un adelanto de lo que la producción de Susana grabó en Francia. Ya que las cámaras también registraron diversas visitas de la diva y de la empresaria por varios lugares emblemáticos y sitios turísticos como El Arco del Triunfo, por ejemplo.

Las divas visitarán diferentes puntos de la capital de Francia.

También quedó pendiente la palabra de Mauro Icardi, quien realizó un descargo y pidió disculpas públicas a su esposa. Todo esto estará disponible el próximo 30 de noviembre en la Paramount+.

Por otra parte, cabe destacar que la empresa competidora del sitio de streaming mencionado, la plataforma Star+, consiguió el testimonio de la China Suárez, quién rompió el silencio con el periodista Alejandro Fantino, y planea lanzar esta nota en los próximos días.