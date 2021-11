Wanda Nara le aseguró a Susana Giménez que sigue enamorada de Mauro Icardi: “Confío ciegamente en él”

En la noche del martes, la pantalla de Telefe transmitió una de las notas más esperadas en las últimas semanas y en ella Wanda Nara le respondió a Susana Giménez todos los detalles relacionados al escándalo del Wandagate.

En uno de los pasajes de la nota, la diva le consultó a la empresaria sobre cómo quedó el vínculo entre la pareja, a lo que la empresaria contestó: “Yo creo que podemos seguir juntos porque fue él que me contó las cosas como pasaron y está arrepentido y yo creo en el perdón, en la palabra”, aseguró Nara y detalló que confía en el jugador: “Lo miré a los ojos y creo en su arrepentimiento, tengo una pareja chapada a la antigua y entiendo que un jugador de fútbol tiene un millón de posibilidades”.

“Esto me sirvió para hacer un reset en mi relación y saber que la persona que tengo al lado sigue confiando en mí: me contó cosas que otro... es muy difícil, eh. Yo si hubiese estado en el lugar de él, no sé si hubiera contado todo”, dijo Wanda Nara sobre el final de su diálogo con Susana Giménez. “La mayoría de las cosas me las enteré por él. Lo que yo vi, fue una cosa. Y después él me contó todo con detalles como había sucedido. Y no me mintió. Entonces, en eso se basa mi relación, en volver a confiar en él”.

En un momento Susana visualizó al futbolista tras las cámaras y lo llamó: “¿Podemos que entre Mauro? Vení con nosotras un ratito”, a lo que el jugador hizo caso e ingresó a la entrevista, acomodándose al lado de su esposa: “Yo no estoy arreglado, me vine así nomás”, dijo en referencia a su característico look.

Luego de un breve intercalo comercial, Su recibió de parte de la pareja una caja con forma de corazón con lo que “te faltaba de mi línea de maquillaje”. Y la diva agradeció el gesto: “Ay, se llama ‘Love’ ¡era una premonición!”, señaló e hizo reír a la y luego se despidió: “Bueno, hasta acá llegamos con ‘la nota del año’. Wanda habló de todo y le pregunté todo sin querer... pero tenía que hacerlo”. “Sin filtros”, acotó Icardi.