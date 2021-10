Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi y apuntan a La China Suárez como tercera en discordia

Wanda Nara está en boca de todos, y no es para menos. La mediática lanzó un furioso mensaje en sus historias que pareció anunciar la ruptura de su pareja con Mauro Icardi, y sus seguidores quedaron sorprendidos.

Si bien han habido rumores de separación antes, esta vez la cosa parece haber llegado más lejos. La modelo decidió destapar la olla con un furioso mensaje en sus historias: “¡Otra familia que te cargaste por zorra!”. Y si bien no especificó a quién iba dirigido el mensaje, los usuarios hicieron carpetazo en Instagram y apuntaron a la hipótesis de que La China Suárez sería la tercera en discordia.

La misteriosa historia de Wanda

Y es que la furia de Wanda no terminó ahí, sino que también dejó de seguir al papá de sus hijas, Francesca e Isabella, en Instagram y borró todas las fotos donde aparecían juntos.

La tercera en discordia

Todo parecía estar bien entre ellos hasta ayer, cuando Mauro compartió una historia que su pareja había subido con las niñas en la cancha. Pero luego del estallido de Wanda, los usuarios observaron un nuevo detalle que involucra a la China Suarez.

Es que Wanda dejó de seguir a la ex de Benjamín Vicuña, con quien intercambiaba likes en las fotos. Y eso no es todo, el futbolista también dejó de seguir a la actriz. Por su parte, La China, continúa siguiendo a Wanda pero no a Icardi. Recordemos que Eugenia Suarez se separó recientemente del actor chileno y se encuentra trabajando en España.

¿Hay ruptura en puerta? No es la primera vez que hay rumores, pero eran los mismos protagonistas los que se encargaban de esfumarlos con una foto juntos. Esta vez parece ser distinto.

Confirmó separación