¿Wanda Nara se operó parte de su cara? Las fotos de Instagram que sembraron la duda

Desde París, Wanda Nara publicó en sus redes sociales fotografías que llamaron mucho la atención. Esta vez, la esposa de Mauro Icardi compartió algunas imágenes donde la vemos algo distinta, luciendo modelos para distintas marcas.

En cada una de las fotos, la empresaria lució muy bella como siempre pero cabe la duda sobre si hizo abuso del Photoshop o simplemente su apariencia se debe a la magia del maquillaje.

Los seguidores de la modelo estallaron con cada publicación realizada en su cuenta de Instagram y como siempre cosechó miles y miles de me gusta.

En la primera imagen, vemos a Wanda Nara posando con un corsé rojo y luciendo sus labios con el mismo color.

Otra de las publicaciones que llamó la atención fue una donde vemos a la empresaria, con la torre Eiffel de fondo, y mostrando un perfil muy particular.

Finalmente, con un tapado y boina haciendo juego, Nara modeló un look casual y en pocas horas cosechó más de 87 mil me gusta.

Mauro Icardi se vistió de gaucho y recibió burlas de Wanda Nara

Hace algunos días, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al mostrar el antes y después de su preparación para asistir al Museo del Louvre al desfile de Louis Viutton en la semana de la moda de París.

Totalmente de negro, la argentina sorprendió a la prensa con un look sensual pero sobrio que acompañó con una carterita y un par de anteojos obsequiados por la marca.

Como era de esperarse, Wanda no asistió sola al importante evento. Su marido, Mauro Icardi también confirmó su participación y, como su mujer, eligió un look para no pasar desapercibido.