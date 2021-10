Mauro Icardi se vistió de gaucho para ir al desfile de Louis Vuitton y recibió burlas de Neymar y Zaira Nara

Hace algunos días Wanda Nara sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al mostrar el antes y después de su preparación para asistir al Museo del Louvre al desfile de Louis Viutton en la semana de la moda de París.

Totalmente de negro, la argentina sorprendió a la prensa con un look sensual pero sobrio que acompaño con una carterita y un par de anteojos obsequiados por la marca.

Redes de Mauro Icardi

Como era de esperarse, Wanda no asistió sola al importante evento. Su marido Mauri Icardi también confirmó su participación y, como su mujer, eligió un look para no pasar desapercibido.

"Icardi":

Por los comentarios sobre esta foto pic.twitter.com/VRsxuse7C0 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 7, 2021

El futbolista del Paris Saint-Germain optó por un look gauchesco en colores azul y marrón en las bombachas, chaleco y boina. Calzado deportivo y sweater.

Apenas compartida la foto en las redes sociales del deportista, los seguidores y otros usuarios criticaron el outfit del jugador considerando que nada tenía que ver con la ocasión.

Zaira Nara fue la primera en comentar la ropa de Icardi: “¿El caballo quedó en la puerta?”. Luego Neymar un poco sorprendido expresó: “¿Fuiste así? ¿En serio?”. Un usuario más directo lanzó: “Icardi cada vez más ridículo”.

La catarata de memes y burlas siguió en Twitter, donde el look de Icardi fue criticado y comentado hasta varias horas después de su publicación en las redes.

Lo malo de que te mantengan es que tenés que bancar al chabón en todos los pires para mantener el estilo de vida sjj sisi mi amor te queda hermosa la boina nuestros outfits re pegan pic.twitter.com/REu7Wo56Hv — Ojete de Anto Rocuzzo fan account (@suric4taaa) October 7, 2021

“Icardi no sabe si va al show de Louis Vuitton o a una exposición de toros en La Rural”, expresó un usuario y otro sumó: “No puedo creer la impunidad que maneja Mauro Icardi”.

Mauro Icardi mostrando su outfit: los comentarios de Zaira y Neymar pic.twitter.com/72qXda53mo — Maggie (@maguitwd) October 6, 2021

“A ver Mauro Icardi, carneame un cordero, pialame un ternero, esquilame una oveja, andá a cerrar la tranquera”, expresó otro divertido en la red del pajarito.

La única que tuvo un poco de piedad con el mediático fue su suera Nora Colosimo quien expresó: “¡Tan lindos! Los amo”.