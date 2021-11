¿Qué hacía La China Suárez en la casa de Nordelta de Alejandro Fantino?

Pía Shaw sorprendió a todos los televidentes al revelar que la China Suárez había sido vista el jueves pasado en la casa que Alejandro Fantino tiene en el barrio privado de Nordelta. Y para correr todos los rumores de romance entre la modelo y el conductor, la panelista de “Los ángeles de la mañana” reveló el motivo verdadero de la visita de la joven.

Fue el viernes, unos segundos antes de que terminara el programa, que la periodista comentó su primicia. “¿Es cierto que anoche la China Suárez se reunió en la casa de Alejandro Fantino?”, le consultó Ángel de Brito y ella asintió.

Y horas más tardes, en el ciclo “El espectador”, Pía ahondó sobre el tema que involucra a la modelo y madre de tres niños que protagonizó el escándalo mediático junto a Wanda Nara y Mauro Icardi.

El motivo de la visita de la China Suárez a la casa de Alejandro Fantino

Durante la tarde del día viernes, en el aire del programa de CNN Radio, Pía Shaw confió que los vecinos de Alejandro Fantino se asombraron al ver a la China andar por las calles del barrio privado.

“Ayer se sorprendieron en el barrio privado de Nordelta al ver el auto de la China. ¿Qué estaba haciendo? No pasa nada entre ellos por favor, nada que ver”, lanzó primero la periodista.

Y aclaró la situación: “Es un tema de trabajo, se siguen en las redes sociales, cosa que no sabía, ella está haciendo un proyecto nuevo y él tenía que realizarle una entrevista a ella”. A la vez que precisó que la ex mujer de Benjamín Vicuña está grabando para la plataforma Plus.

Shaw no contó más data aunque sí especuló que durante la entrevista con Fantino, seguramente, salió el escándalo que la tiene como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi.