Benjamín Vicuña le dedicó una hermosa publicación a su hija Blanca, a casi 10 años de su partida

Los días 8 de cada mes, Benjamín Vicuña mira al cielo y larga un beso infinito para que lo reciba Blanca, su hija mayor que falleció el 8 de septiembre de 2012 a causa de una bacteria. El actor siempre le rinde homenaje y conmueve a todos sus seguidores.

Cuando en el perfil público de Pampita o Benjamín aparecen rosas blancas, es señal de que le están hablando a su niña. Y a esa flor tan hermosa recurrió el artista chileno y a la fotografía solo le agregó el número 8, en la esquina inferior derecha.

La imagen que publicó Vicuña en su Instagram.

La imagen emocionó a sus 2.6 millones de seguidores porque saben muy bien lo que significa ese mensaje. A pocos meses de cumplirse 10 años del fallecimiento de la niña, tanto sus padres como sus hermanos la llevan en su corazón y sus recuerdos.

Benjamín Vicuña y el tierno mensaje dedicado a su hija Blanca

Vicuña también le dedica publicaciones cada 15 de mayo, el día en que Blanca nació. Este año, ella hubiera cumplido 16 y para celebrarla, el actor trasandino subió a las redes un video de la pequeña jugando en la playa.

Benjamín Vicuña le dedicó un mensaje especial a Blanca en el día en que hubiera cumplido 16

“Hoy el tiempo me dice que cumples 16 años, el mismo que evapora los recuerdos con una crueldad no apta para niños. El tiempo que acomoda y engalana. Mi niña mujer que me enseñó cómo no tenerle miedo a la muerte, mi niña dulce que miraba de costado la tele, mi princesa de inflables, mi duende encantado, mi ángel con alas de juguete”, escribió Vicuña.

A nueve años de la muerte de Blanca Vicuña, la hija de Pampita y Benjamín

“No puedo no imaginar tu pelo largo y tu risa, no puedo no especular con tu adolescencia mientras tus primas y amigas bailan sus fiestas de 15. Te veo correr por la playa buscando caracoles para escuchar la profundidad del mar, ese mar que hoy me repite tu nombre. En el horizonte se confunde la línea del tiempo o el tiempo se funde en el horizonte. Un día como hoy fui el hombre más feliz del mundo con tu nacimiento, fuiste luz y arcoíris”, sumó.

“Eres amor en su expresión más simple. Amor que transmuta y no muere. Amor que encandila la muerte, amor que me emociona y moviliza. Feliz nacimiento Blanca Vicuña Ardohain, renaces en todos los amaneceres, renaces en cada señal de Dios, cada vez que logramos vencer el tiempo y entendemos que todo esto es solo un paso de baile”, escribió al final del mensaje.

Pampita y Benjamín eran padres de Bautista y Beltrán cuando sucedió la partida al cielo de Blanca. Y al poco tiempo celebraron la llegada de su tercer varón, Benicio. Vicuña fue padre en dos oportunidades más con la China Suárez y Carolina Ardohain volvió a dar a luz a una niña en compañía de Roberto García Moritán.