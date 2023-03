Dalma Maradona atacó a quienes la critican por no mostrar el rostro de su hija Roma: “Haganse ver”

El último fin de semana, la familia Maradona vivió una ocasión muy especial. Dalma festejó el cumpleaños de su hija mayor, Roma, quien es fruto del amor que tiene con Andrés Caldarelli.

A pesar del increíble y emotivo momento junto a toda su familia, siempre hay algún detalle que conlleva problemas para la hija del astro futbolístico. Como era de esperarse, Dalma compartió en sus redes sociales las imágenes de lo que fue la celebración pero nunca mostró el rostro de su pequeña.

En cada situación en la que sus hijas estuvieron presentes, Dalma Maradona se limitó a compartir las imágenes pero sin que se vieran sus rostros para no darles a conocer y que esto les produzca algún tipo de inconveniente en sus rutinas diarias. Todos y cada uno de los seguidores de la joven conocen esta estrategia de su parte, pero aún así hay personas que la siguen criticando.

“Gracias a todos por venir y disfrutar la felicidad de Roma, fue una tarde hermosísima”, expresó Dalma junto al posteo en el que unió varias fotos de la celebración. Entre tantos comentarios, dentro de la caja de mensajes se destacó el de Gianina Maradona quien comentó: “Las amo (aunque me critiques por Whatsapp te voy a comentar todas las publicaciones del cumpleaños de mi ahijada”.

Eso sí, más allá del increíble momento que vivieron junto a todos los suyos, la bronca y el enojo llegaron a Dalma Maradona cuando leyó gran cantidad de comentarios que la criticaban por no mostrar el rostro de su hija en las fotografías. Dentro de un marco de absoluta conciencia y respeto, la hija del Diego se expresó al respecto.

En dos historias compartió algunas palabras para poder sacarse de encima el enojo y la frustración de dichos comentarios. “Si tanto te molesta que no muestre la cara de mi hija, no me sigas! Por Dios lo que las indigna. Háganse ver! es una nena normal como cualquier otra! Suelten y dejen que cada padre decida por sus hijos sin tener que opinar de todo! Que yo sea pública no te da derecho a opinar de todo”.

En la segunda imagen aclaró: “Repitan conmigo: así como no se opina de un cuerpo ajeno, no se opina de la crianza de un niño que no es el suyo”.

Para terminar su extenso descargo, agregó: “Que nada opaque todo el amor y los mensajitos hermosos para Roma y para el hermoso cumple que tuvo. Gracias!”.