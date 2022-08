Dalma Maradona dio detalles de las complicaciones que tuvo en el post parto de su hija Azul

Dalma Maradona es la mayor del clan que formaron Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe. Hace solo una semana se convirtió en mamá de Azul, su segunda niña, y recién este fin de semana juntó fuerzas para contar todo por lo que tuvo que pasar en el parto y en las horas posteriores, que no fueron nada fáciles.

La actriz subió a Instagram una fotografía desde la sala de parto donde se la ve bien atendida por el cuerpo médico y super acompañada por su esposo Andrés Caldarelli. Y luego se mostró con su niña en brazos y le tiró un palito a Verónica Ojeda por filtrar datos de la intimidad de su parto.

“Todos los partos son diferentes pero yo decidí repetir equipo porque son los mejores!, escribió Dalma y siguió con un agradecimiento a todos los que estuvieron a su lado durante la cesárea y el nacimiento de la niña. “Gracias por traer al mundo a Azul con ese amor que se vibraba en el quirófano! No se volverá a repetir porque la fábrica está cerrada pero sin duda los volvería a elegir!”.

Y dedicó un párrafo a su familia: “Capítulo aparte para la mano de #maridopotro que estuvo ahí COMO SIEMPRE! A @claudiavillafaneok que sin vos no podría NADA, a mi sis y a mi ángel de la guarda!”, refiriéndose a Gianinna Maradona y a El Diez.

Dalma Maradona debió contar en “LAM” que tuvo un parto complicado con Azul gracias a que Verónica Ojeda y su marido Mario Baudry hablaron de su intimidad en una entrevista con Jorge Rial.

Por lo que sin filtros, Dalma comentó en el ciclo de Ángel de Brito: “Por supuesto que fue una nota pautada. Ya que me sacás el tema, necesito decir que hay algo que me dolió muchísimo. Fue cuando Rial contó que Dieguito Fernando me había dejado un audio cuando nació Azul y no le contesté”.

“Lamentablemente, gracias a que ella le contó eso a Rial, yo ahora tengo que contar que estuve internada y tuvieron que hacerme una transfusión de sangre y no me dieron el alta porque estaba anémica y no me podía levantar de una silla. Tengo que explicar todo esto y por qué no tenía el teléfono para contestarle a ella o al nene, porque ella le quiere contar un chisme a Rial”, sostuvo molesta la flamante mamá.

Y para terminar con el asunto y seguir siendo fiel a sus seguidores de las redes sociales, la mayor de los Maradona se volcó a Instagram para contar qué sucedió y cómo está actualmente.

“Con ojeras y esta budita que asoma por ahí les cuento que hoy cumple una semana de vida mi segunda hija y una semana de vida para esta familia que crece! Por una situación ajena a mi, me vi en la necesidad de contar un hecho que me sucedió justo antes que me dieran el alta! Por suerte ya me estoy ocupando y solo lo cuento por si a alguien le sirve mi experiencia!”, dijo primero y siguió.

“Me descubrieron una anemia muy severa justo antes de darme el alta y me tuvieron que hacer una transfusión de sangre.

Yo no quería saber nada de quedarme porque en casa me esperaba Roma, pero obviamente no fue opcional (porque después me di cuenta que no me podía levantar por mis medios de una silla) así que aprovecho para agradecer a todos los médicos de LOS ARCOS!.

Gracias a las enfermeras, a las que te traen la comida, a las que te preparan la habitación y a todo el personal que trabaja con tanto AMOR! Y mención especial para las puericultoras que se acordaban de mí hacía 3 años y sabían que con Roma no me había ido bien Y QUE AHORA ESTABAN TAN CONTENTAS COMO YO QUE NOS ESTABA FUNCIONANDO LA LACTANCIA!”.