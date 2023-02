Gianiana Maradona y Daniel Osvaldo se separaron y aseguran que fue por el Kun Agüero

Tras confirmar su noviazgo en junio del 2021, Gianina Maradona y Daniel Osvaldo habrían terminado su relación. La hija del 10 y el ex jugador se vieron envueltos en polémica en diversas ocasiones luego de incontables separaciones y reconciliaciones que, incluso, llegaron a afectar a Jimena Barón. En esta ocasión, se baraja la hipótesis de que la culpa sea de una ex pareja de Gianina.

“Es una noticia bastante fresquita, porque esta ruptura se dio hace 10 días. El motivo son los celos de él”, anticipó en el programa televisivo conducido por Flor de la V la periodista Nancy Duré.

Al parecer, la pareja dijo basta luego de un festejo por el cumpleaños número 14 de Benjamín, el adolescente producto de la relación entre Gianina y Sergio “el Kun” Agüero. “Hubo un hecho puntual que detonó en un escándalo” comenzó a explicar la comunicadora.

“Claudia Villafañe hizo un fiestón en la casa de El Tigre, un montón de adolescentes, hubo baile y DJ, y estos preparativos a Daniel Osvaldo no le gustaron nada, porque no quería que el Kun estuviera en la fiesta” desarrolló.

Además, Duré aprovechó la ocasión para chicanear al ex de Jimena Barón por su rol paterno. “Él es un padre bastante abandónico, quizá piensa que eso es normal, pero en qué momento se le pasó por la cabeza que Gianinna podía prohibirle al Kun Agüero estar en la fiesta de su hijo.”

“No estuvo Daniel Osvaldo en el cumpleaños, el Kun sí y se terminó la relación”, concluyó la panelista. Por las ya famosas fluctuaciones en la relación de Maradona y Osvaldo, Duré compartió lo que se presume es la opinión de la familia de Gianina: “le ruegan que esta sea la definitiva porque saben que es una relación súper tóxica”.

Gianina Maradona y el Kun Agüero en el cumpleaños 14 de su hijo, Benjamín. Foto: Instagram.

Si bien la pareja oficializó su relación en junio de 2021, las sospechas de su unión comenzaron a salir a la luz en febrero del mismo año. Aún así, la cantante con la que Osvaldo comparte un hijo, Jimena Barón, ya los había visto juntos en 2017.

Mientras compartía mesa con Mirtha Legrand, “la Cobra” reveló que se sintió “rara” al ver imágenes de Osvaldo en un boliche con la hija de Maradona. “Hubo una situación que no me hizo sentir cómoda y no tuvimos más relación”, confesó sobre su amistad con Gianina.

Ante la repregunta de la Chiqui sobre si Maradona había estado con su entonces marido, Barón ultimó: “No sé si salió, básicamente me contó una situación de una manera que después hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron. Me sentí rara, yo estaba en un momento donde era un flan. Estaba destruida. La estaba pasando mal. No tuve energía y eso me lastimó”.