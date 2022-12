Por qué Dalma y Gianinna Maradona no mandaron mensajes de aliento a la Selección: revelaron el motivo

Dalma y Gianinna Maradona fueron cuestionadas durante el Mundial por no mandar mensajes de aliento hacia la Selección Nacional. Este miércoles, en LAM, Ángel de Brito y sus panelistas explicaron el motivo de su silencio.

Apenas comenzaba el Mundial, Gianinna Maradona compartió un mensaje en el que destacaba cómo el equipo brasilero había hecho un breve homenaje a Pelé en la cancha.

Gianinna y un palito para la Selección. (Captura Instagram @giamaradona)

A pesar de no hablar de su padre ni del Seleccionado Nacional, la mayoría interpretó que el mensaje era una indirecta hacia los jugadores.

Sumado a esto, durante toda la Copa del Mundo, en las redes de ambas brilló por su ausencia los mensajes de apoyo a la Selección actual.

La explicación de Dalma Maradona ante su falta de mensajes de apoyo a la Selección

Para aclarar la situación, el periodista Ángel de Brito se comunicó con Dalma Maradona y le preguntó sobre el motivo de su silencio.

“Aclaro que hablé con Dalma por el tema de la Selección y la Copa. La gente decía en las redes que por qué Dalma y Gianinna no salen a bancar a la Selección”, comenzó explicando De Brito en LAM.

“Yo tengo contacto con Dalma, no con Gianinna. Ella me dijo: ‘Obviamente, yo aliento a la Selección, subí cosas, lo que pasa es que no publiqué todo lo que hacía en mi casa como subo lo que hago con mi hija’”, contó el conductor.

A lo que Yanina Latorre lo cruzó: “Pero cuando juega Boca festeja todo”. “Por ahí esperaban un montón de mensajes en todos los partidos. A mí me dijo que lo festejó”, sostuvo Ángel.

Y Latorre añadió: “Yo en este sentido banco a la gente. La era de Diego Maradona terminó. Diego no está más, fue un grande, la rompió, se le hicieron millones de homenajes”.

Dalma junto a su hermana Gianinna y su mamá, Claudia Villafañe. (Instagram).

“Realmente, la historia de Gianinna en la que reclama que Brasil le haya hecho un homenaje a Pelé. Pelé está mal de salud y está vivo”, agregó Yanina.

“Bueno, pero es el primer Mundial sin Diego, un homenaje correspondía”, dijo de Brito. Finalmente, Ángel leyó el mensaje que le había enviado Dalma.

“Si no lo subo a las redes, quiere decir que no pasó. ¿No alenté a la Selección porque no lo subí a las redes? ¿Mis hijas no existen si no las subo a las redes? Tendría que ser más activa en las redes”, dijo Dalma.