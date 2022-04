Claudio Rígoli confesó que fue víctima de acoso apenas se mudó a Buenos Aires.

Claudio Rígoli es el conductor del noticiero “Telenueve central” y en una entrevista exclusiva con Teleshow habló de sus inicios en los medios y de una situación que le quedará grabada por siempre en su memoria: acoso laboral y sexual por parte de una mujer.

El locutor y periodista nacido en Entre Ríos se mudó a Buenos Aires siendo muy joven y en los inicios de su carrera sufrió situaciones incómodas que hoy puede ver como acoso.

Al confesar que una mujer lo instó a vivir una situación incómoda, Claudio confió: “No accedí, por cierto. Y no solamente en lo laboral”.

Y luego precisó algunos detalles del acoso: “Me ofrecieron un auto importado, en ese momento, para que tuviera relaciones con una mujer. Obviamente, era una mujer con mucho dinero y bueno le habré gustado. Me pareció un acto deleznable”.

Motochorros asaltaron al periodista de C5N Claudio Rígoli

“Y ahí empecé a entender también lo que sufren las mujeres cuando tienen ese tipo de acoso, el tema de la autoridad y del poder, llevándolo adelante hacia un objetivo meramente de cosificación. Fueron momentos terribles, y también lo he sufrido de parte de hombres”, aseguró.

Sobre las secuelas que le podría haber dejado el mal momento vivido, Rígoli comentó que no tiene ninguna: “Es como que lo asimilé, lo tomé como tal, no me generó ningún tipo de conflicto ni nada por el estilo. Me dio rechazo absoluto. Lo tomé como un hecho puntual en mi vida, que tuve que vivir, pasó y punto”.

Claudio Rígoli habló sobre el feminismo

El exconductor de C5N habló durante la entrevista sobre el feminismo: “Estoy en contra de aquellas mujeres que creen que el hombre es el enemigo. Yo digo, soy un convencido, y me he comportado toda la vida así, del respeto mutuo entre el hombre y la mujer, la igualdad entre el hombre y la mujer, pero no en considerar al hombre como el enemigo”.

A lo que sumó: “De todas maneras, es un sector mínimo de mujeres que están dentro de lo que es el feminismo, que tampoco están muy de acuerdo con el comportamiento de las que están en ese extremo de pensamiento. Afortunadamente, el hombre y la mujer son distintos. La inteligencia no se mide por el sexo femenino o el sexo masculino, uno puede ser más inteligente que otro sea hombre o sea mujer”.

Claudio Rígoli volvió a referirse a la situación de acoso que vivió en los inicios de su carrera

Claudio Rígoli volvió a referirse a la situación de acoso que vivió en los inicios de su carrera

Claudio Rígoli volvió a referirse a la situación de acoso que vivió en los inicios de su carrera

Claudio Rígoli volvió a referirse a la situación de acoso que vivió en los inicios de su carrera