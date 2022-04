Wanda Nara y Antonela Roccuzzo apoyaron a Camila Homs tras confirmarse el noviazgo de Tini Stoessel y De Paul

El noviazgo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya no es un rumor, las fotos de los tortolitos juntos ya salieron a la luz y con ellas, el escándalo familiar e infidelidad del futbolista a su actual ex, Camila Homs. Ella no dijo mucho pero fue contundente cuando se expresó.

A las horas de que se viralizara la confirmación de la relación entre el deportista y la cantante, Homs se volcó a las redes sociales para compartir una postal suya y entre todos los Me Gusta y comentarios aparecieron tres que llamaron mucho la atención.

Anto Roccuzzo y Wanda Nara bancaron a Camila Homs

La blonda aparece en su habitación, frente a un espejo sacándose una selfie y entre quienes reaccionaron están Antonela Roccuzzo, Wanda Nara y Natalie Weber, las mujeres de otros jugadores de fútbol que bien saben de las mentiras y los engaños en el matrimonio.

Las mujeres comentaron la postal con elogios para la madre de los hijos de De Paul. “Hermosa”, escribió la esposa de Lio Messi con varios corazones. La pareja de Mauro Icardi y la de Mauro Zárate le dejaron varios emojis de corazón.

Entre los tantos mensajes de apoyo, Camila también recibió el apoyo de Magalí Aravena, exesposa del Toto Salvio. “Perfecta”, decidió escribirle.

Camila Homs bancó a Wanda Nara ante la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez

Antes de que el escándalo de la nueva relación de Rodrigo de Paul explotara, Camila Homs fue contundente cuando le preguntaron si era team Wanda Nara o team China Suárez.

Fue en una historia de Instagram que la blonda apoyó a Wanda y con su frase le tiró un palito fuerte a Tini Stoessel.

“No me gusta meterme en la vida de los demás. Solo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias”, compartió.

Juariu deschavó a Rodrigo de Paul y Tini Stoessel con mensajes románticos borrados

