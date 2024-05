Una periodista hizo polémicos comentarios sobre femicidios y le exigen que se disculpe: “Es una vergüenza”

Conductores de la televisión mexicana se encuentran en el centro de la polémica por la cuestionable actitud que mostraron al hablar sobre una grave problemática que preocupa, no solo en ese país, sino también en el resto del mundo. Es que, al inicio del programa, los presentadores se refirieron con gran entusiasmo por la entrevista que realizarían a un profesional que hablaría sobre “un descuartizador” de mujeres.

El suceso que generó una creciente ola de repudio e indignación en usuarios de redes sociales y televidentes tuvo lugar en el marco del programa matutino Sale el Sol, de Imagen Tv. El hecho ocurrió el 25 de abril, cuando cuatro conductores abrieron el ciclo diario con gran entusiasmo para hablar sobre “Miguel ‘N’”, un feminicida serial de la localidad de Iztacalco. Entre ellos, resaltó la presencia de Mariana Ochoa, quien habló sobre el hecho con una sonrisa y como si presentara una nota sobre chimentos.

“Buenos días familia bonita ¿Qué creen? El día de hoy les tenemos un ‘temazazaso’. La semana pasada seguramente escucharon acerca de un nuevo caso de un asesino serial en la Ciudad de México, un químico farmaco-biólogo de nombre Miguel ‘N’, por eso nos vino a la mente la pregunta: ¿Qué pasa en la cabeza de un descuartizador de este tipo?”, expresó la excantante del grupo OV7 al inicio del programa antes de precisar que dialogarían sobre ese “interesante” tema con el psicólogo Carlos Sánchez Muñoz.

La actitud de la comunicadora generó que cientos de televidentes y usuarios de redes sociales la criticaran por su emoción al referirse a “una situación lamentable en nuestro país”. Es que, para los internautas, los comunicadores se mostraron insensibles y “romantizaron” la historia del homicida.

Asimismo, también los denunciaron de sensacionalistas por presentar el hecho como algo “divertido” e “interesante”, y al compararlo con el caso de otros asesinos conocidos como el de John Wayne Gacy.

“Necesita disculparse públicamente Mariana Ochoa”, “¿Desde cuando la realidad en México se volvió un Temazazazazo?”, “(Ochoa) Debería tener un poco de empatía y no hablar con tanta diversión sobre el feminicidio”, “Nada más les faltó invitar (al femicida)”, “Hay personas que no saben comunicar”, “Cuando dicen que no solo pasa en Estados Unidos, sino también en México, la mujer de en medio hace una expresión como de orgullo”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.