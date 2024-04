Video: así acosaron, amenazaron y censuraron a una periodista española en vivo en Jerusalén

El pasado miércoles, una corresponsal española de TVE salía en directo desde Jerusalén para hablar sobre el conflicto en la Franja de Gaza, cuando fue increpada por dos ciudadanos israelíes que le impidieron continuar con la transmisión en vivo. Tras el tenso momento, la comunicadora informó que presentó una denuncia formal por acoso y contó que esa práctica se ha vuelto “frecuente” en el país de Medio Oriente.

“Estoy ahora en comisaría denunciando el acoso y las amenazas de dos ciudadanos judíos”, comienza el posteo que la periodista Almudena Ariza compartió en la red social X. “Nos han impedido realizar el directo y nos han amenazado con ‘llamar a otros’ y ‘hacernos algo malo’. Este acoso a la prensa, aquí es, desgraciadamente frecuente. Gracias por los mensajes”, completó la comunicadora de la cadena televisiva española.

El episodio al que se refiere ocurrió el 10 de abril, cuando Ariza se disponía a salir en vivo desde Israel para hablar sobre las presiones que recibe el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, desde su gabinete. Pero, a los pocos minutos de la transmisión, la mujer es interrumpida por dos hombres vestidos de negro que se colocan entre la cámara y ella, obstaculizando la visión.

“Bueno, no nos están dejando (...) Tenemos que cortar esta comunicación porque no nos dejan continuar”, explica Ariza sobre lo que sucedía. A su vez, se escucha que la periodista intenta explicarle a los ciudadanos -que no eran ni policías ni personal de seguridad- que estaba en vivo. La respuesta de los hombres fue un simple “váyanse”.

El noticiero pudo retomar la conexión algunos minutos después, y la conductora Alejandra Herranz precisó que la corresponsal debió cambiar de lugar para poder continuar con su trabajo. “De alguna manera, los hemos hecho sentir partícipes de lo que vivimos cada día los periodistas cuando estamos en las zonas judías”, comenzó Aiza.

“No quieren que estemos aquí y que hablemos de Gaza, cuando ellos escuchan la palabra enseguida vienen e intentan acosarnos. La pregunta que siempre nos hacen es ‘¿están contra nosotros o están con nosotros?’”, siguió.

“Es muy difícil trabajar, lo vieron en directo, pero esto no es algo que pasa de vez en cuando, sino que es algo que sentimos a diario”, continuó la corresponsal, hablando sobre los acosos que luego manifestó en su publicación de X, antes conocida como Twitter.

Estoy ahora en comisaría denunciando el acoso y las amenazas de dos ciudadanos judíos.

Nos han impedido realizar el directo y nos han amenazado con “llamar a otros” y “hacernos algo malo”.

Este acoso a la prensa, aquí es, desgraciadamente frecuente.

Gracias por los mensajes. — Almudena Ariza (@almuariza) April 10, 2024

“Nos hemos tenido que cambiar de sitio. En realidad no eran ni policías ni personal de seguridad, eran simples ciudadanos que pasaban por la calle. Nos insultan, nos llaman mentirosos y dicen que nos vayamos del país. Esta es una amenaza que sentimos prácticamente a diario”, completó.

Momentos después del tenso e inquietante episodio, cuando las cámaras se apagaron, Ariza confrontó a los ciudadanos, aseguró que ella no los conocía de ningún lado. “Nos han preguntado si estamos con los palestinos o con los israelíes”, agregó. Por encima de ella, se escucha a uno de los hombres preguntarle: “¿No entendés por qué?”.