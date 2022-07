¿Cande Molfese y Gastón Soffriti protagonistas de una historia de amor?

Según adelantó Estefi Berardi, Cande Molfese y Gastón Soffritti estarían viviendo un romance. Todo indica que, la actriz y su colega comenzaron un noviazgo desde hace unos meses.

La historia habría iniciado en Bariloche, donde viajaron junto a otras figuras por invitación de una marca. Aunque por el momento no blanquearon su vínculo, lo cierto es que tienen muy buena química y no lo ocultan.

Gastón Soffritti

En las redes sociales, Cande y Gastón vienen intercambiando likes, lo que fue para muchos la confirmación de su historia de amor. Los fanáticos de ambos están como locos con este romance.

La ex Violetta estuvo de novia durante varios años con Ruggero Pasquarelli. Tras convivir un buen tiempo y hasta adoptar una perrita, ella tomó la decisión de ponerle punto final a la relación. La pareja tuvo fuertísimos rumores de crisis durante varias semanas, recién en septiembre del 2021 confirmaron la noticia.

Cande Molfese y Ruggero Pasquarelli se conocieron en Violetta y estuvieron 6 años

Este año en PH Podemos Hablar contó que su amiga Tini Stoessel tuvo un importantísimo rol en su separación. “Yo creo que en pandemia me cayeron muchas fichas personales también. Siempre los rumores y las voces existían”, dijo la artista.

Y agregó que “una amiga mía, muy amiga, Tini Stoessel, me sentó en plena pandemia y me dijo la frase ‘Amiga, date cuenta’. Me dijo ‘mirá, Cande, están pasando estas cosas y no sé cómo te sentís vos con esto”. Y después confirmó que Ruggero le fue infiel.

Cande Molfese y Tini Stoessel ambas se hicieron amigas trabajando en Violetta

En tanto, Gastón Soffritti terminó su relación con Anto Pauletto hace algunos meses atrás. El actor también salió con Barbie Vélez, Laurita Fernández y Stefi Roitman.