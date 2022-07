¡Hay amor! Cande Molfese habló de su relación con Gastón Soffritti

En las últimas horas circularon versiones de un posible romance entre Cande Molfese y Gastón Soffritti. Y hoy, fue la propia Cande quien contó detalles de esta historia de amor en Antes que nadie, el programa de Luzu TV en el que trabaja con Diego Leuco, Micaela Vázquez y Martín Dardik.

Cande Molfese y el equipo de Antes que nadie en Luzu Tv

Si bien hace un mes que salen, Cande Molfese aseguró que la información se filtró porque fueron vistos por la calle ya que desde hace dos semanas empezaron a salir sin cuidarse de que los demás los vean. “Nosotros al principio no salíamos a ningún lado y después en un momento nos relajamos”, relató la actriz.

“Antes de irme al sur, una semana antes dije ‘Basta, no voy a tener más citas, no voy a salir con más nadie. Que el universo me ponga al frente la persona que es para mí’ y bueno, me lo puso”, reveló Molfese sobre cómo se conocieron.

“Nos estamos conociendo, estamos compartiendo, nos estamos encontrando en el medio, la estamos pasando bien”, aseguró Cande, pero fue clara sobre una cosa: “No es mi novio, yo no quiero estar de novia”.

El guiño de Gastón Soffritti

Entre los amigos de Cande Molfese se referían a Gastón Soffritti como “Piñón Fijo”, ya que era el chongo fijo de la actriz. Al revelarse la verdadera identidad, el actor reaccionó en las redes a través de las historias de su cuenta personal de Instagram.

Eso explica la carita de enamorada ante el comentario de alguien que claramente conocía el panorama en las historias de Instagram. Ella tapó el nombre y en su lugar puso un corazón enorme.

Cande Molfese habló de la relación con Gastón Soffritti

El artista utilizó un filtro que te pinta la cara como un payaso y expresó: “Bueno parece que tengo un nuevo rol para interpretar”. De esa forma dejó en evidencia que se tomó con humor el apodo que le pusieron los amigos de Cande.