Melody Luz detalló la primera noche con Alex Caniggia fuera del reality: “Queríamos guerra”

Melody Luz estuvo de invitada en ‘Intrusos’ y habló de todas las intimidades de su noviazgo con Alex Caniggia, reciente campeón del Hotel de los Famosos. Ambos continúan con su historia de amor, ahora conviven y se irán a Europa con Charlotte Caniggia.

En ‘Intrusos’ (América TV), Flor de la V le preguntó a Melody cómo nació el amor entre ella y Alex en el reality. “¿Cuándo le pusiste el ojo?”, consultó. “Fue progresivo. Fue cuando empecé a ganar las suites, por ganar el juego de huéspedes, y tenías que elegir a alguien con quien ir a la habitación”, comenzó contando.

“Y de las personas a conocer en el reality, de decirle: ‘Che, contame tus experiencias, tus locuras, tu vida’, me interesaba escucharlo a él. Pero yo decía: ‘Capaz que de acá salimos como amigos’. Alex me parecía el más interesante, con los demás podía hablar en cualquier momento”, agregó Melody.

“Después nos fuimos enganchando y enamorando”, añadió sobre el vínculo. “Él no para de besarme”, dijo la bailarina. “Alex sigue siendo este loco lindo como le digo yo, pero es más tranquilo. Sigue siendo jodón, yo siempre digo que no sé cuándo tomarlo en serio o cuándo no y se lo digo siempre. Creo que nunca nos pasó a ninguno de los dos enamorarnos así”, dijo.

Melody Luz se despidió de Alex Caniggia en el reality a puro llanto

Además, reveló cómo el hijo de Claudio Paul Caniggia le expresa su cariño: “Antes de venir para acá me dio besos desde el sillón hasta la puerta y me gritaba desde el ascensor ‘te amo, te amo’. ¿Si estamos viviendo juntos? Y… sí”.

Por otro lado, la joven dio detalles de cómo fue la primera noche de amor con su pareja después de salir del reality: “Alex estaba matado porque había jugado tres juegos ese día, pero sabíamos que queríamos guerra sin cámaras, ¡por favor! Sin tener que taparnos con las sábanas que ya era supermolesto”.

Melody Luz contó cómo es su relación con Charlotte Caniggia y Mariana Nannis

En la misma entrevista, la bailarina relató cuál es su relación con la hermana de Alex. “Con Charlotte nos llevamos increíble. Somos amigas. Nos hablamos por WhatsApp y nos contamos cosas”, confesó.

Alex, junto a su hermana Charlotte Caniggia

Hace unas semanas, había contado que estaba empezando a relacionarse con Mariana Nannis, mamá de Alex, “Hablé con ella, pero muy poco. Un: ‘Hola, ¿cómo estás?’”, dijo. “Mariana es todo un personaje, pero Alex también lo es. Creo que él es un resultado de lo que es ella, y por lo que me cuenta Alex, él es más parecido a la madre que al padre”, agregó.

“Yo creo que va a estar todo bien”, auguró acerca del encuentro con Nannis, el cual será en breve. Alex y Melody están a punto de volar hacia Marbella, España, donde tienen residencia hace años.