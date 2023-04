Cande Molfese le respondió a un seguidor con una foto en primer plano de su parte de atrás embarrada

Cande Molfese se convirtió en una de las influencers con mayor cantidad de seguidores en Instagram. Si bien ya era famosa por sus trabajos como actriz, su fama se incrementó por su participación en el programa de streaming “Antes que nadie”, que sale al aire por el canal de YouTube LuzuTV.

La artista formó parte del ciclo que conducen Diego Leuco, su amiga Mica Vázquez y Martín Dardik, conocido como “El Trinche”. Pero Cande decidió bajarse del programa para crear su propio canal y ahora la reemplaza Yoyi Francella.

Tras su renuncia a Luzu, Cande y su pareja, el actor Gastón Soffritti, se abrieron su propio canal de streaming al que le pusieron de nombre “Loft” e invitaron a famosos e influencers a participar.

Cande Molfese renunció a Antes Que Nadie.

La actriz está enfocada en ese proyecto al que apostó todo, pero también está muy pendiente de su café Borja y de las redes sociales, sus tres fuentes de ingreso de dinero.

En Instagram la siguen más de 8 millones de personas, con quienes comparte su día a día, desde que se levanta y les muestra sus excéntricos y nutritivos desayunos. Con ellos mantiene un interesante ida y vuelta y, de vez en cuando, les da la posibilidad de hablar directamente con ella.

Cande Molfese en Pinamar.

Así ocurrió días atrás cuando abrió la caja de preguntas de IG y les planteó la pregunta “¿qué te da ternura?”. Y uno de los usuarios sorprendió al responder que a él le daba ternura “su cola”.

Lejos de molestarse o de evitar compartir este mensaje, la artista respondió “gracias por el cumplido” y compartió una foto en primer plano de su parte de atrás, con una bikini blanca y su retaguardia embarrada.

La foto que Cande Molfese le dedicó a un seguidor.

Cande Molfese y Gastón Soffritti se casan

Esta semana, Cande Molfese contó en Loft que se casan con su novio, Gastón Soffritti. El actor le pidió casamiento el día de su cumpleaños, durante sus vacaciones y mantuvo el silencio hasta hace unos días atrás cuando reveló que pronto se viene la boda.

Luego, es sus redes compartió la foto del anillo que le envió a su madre para contarle de la propuesta y le llovieron los mensajes de felicitaciones de sus colegas y amigos en Instagram.

Cande Molfese

“Nos vamos a casar. Bueno, no lo anunciamos. Amor, lo conté...”, dijo Cande, entre risas, en el programa de steam. Y luego subió el posteo a sus redes.

“¡Mirá ma! Ayer Gasti me pidió casamiento. Aún no caigo mucho, pero es un sí rotundo. No sé ni de qué forma ni cuándo, pero bueno, te lo cuento”, fue el mensaje que la actriz le mandó a su mamá por WhatsApp para contarle que se casa.

Cande Molfese