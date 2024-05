Por qué se separaron Cande Molfese y Gastón Soffritti

La relación entre Cande Molfese y Gastón Soffritti llegó a su fin, sorprendiendo a todos sus seguidores después de casi dos años juntos.

A pesar de que hace poco más de un año se comprometieron y comenzaron a construir una vida en común, los actores han decidido poner fin a su vínculo.

“Ellos están en pareja desde junio del 2022. En febrero del 2023 se mudaron juntos y se comprometieron. Se conocieron cuando fueron a filmar una publicidad a Ushuaia, que nosotros la mostramos acá y se separaron días atrás”, empezó diciendo el conductor.

La noticia se dio a conocer en el programa LAM, donde Ángel de Brito reveló los motivos detrás de esta separación.

“Lo hablaron mucho, me cuenta alguien. Fue de común acuerdo, esto es lo que se dice siempre. Hay amor de por medio y la decisión tiene que ver con que no coinciden con los proyectos a futuro cercano. Más precisamente porque él quiere ser papá y ella todavía no tiene en mente convertirse en madre”, explicó el conductor.

Cande Molfese y Gastón Soffritti se habían comprometido hace un año

Después de mantener a sus seguidores en vilo, De Brito finalmente confirmó que se trataba de Cande Molfese y Gastón Soffritti quienes habían decidido separarse.

Esta noticia llega como una sorpresa, especialmente después de las muestras públicas de cariño que compartieron en redes sociales, como la publicación que Soffritti hizo el pasado Día de los Enamorados, recordando el inicio de su relación en un viaje al Sur.

Cande Molfese y Gastón Soffritti se separaron. (Instagram Cande Molfese)

El actor también había compartido un romántico mensaje en el Día de San Valentín, destacando la importancia de su relación con Molfese. Sin embargo, parece que las diferencias en sus planes futuros han llevado a esta inesperada separación.

Aunque ambos actores han mantenido una actitud discreta en redes sociales desde que se dio a conocer la noticia, sus seguidores han expresado su sorpresa y tristeza ante esta ruptura.