Así es el nuevo departamento de soltero de Gastón Soffritti: lo mostró tras separarse de Cande Molfese

Tras anunciar su separación de Candelaria Molfese, Gastón Soffritti decidió mudarse a su nuevo hogar como parte de un nuevo capítulo en su vida.

El actor compartió detalles de su cambio en las redes sociales, mostrando su departamento de soltero y expresando su gratitud hacia un amigo que lo ayudó en este proceso.

“Bueno, estoy agotado, recién mudado. Todas las bolsitas tiradas, valijas, cosas por todos lados”, reveló Soffritti en un video compartido en Instagram, destacando el caos inicial de su mudanza.

“Acá hicimos la técnica de meter toda la ropa en una sábana para no descolgarla de las perchas”, agregó, mostrando una forma ingeniosa de organizar sus prendas.

Así es el nuevo departamento de Gastón Soffritti

El actor reveló que residirá en su nuevo departamento durante un período de tiempo hasta recuperar su vivienda principal.

“Voy a estar aquí por un tiempito. Este lugar me va a cobijar hasta que recupere mi departamento. Y la verdad que no puedo estar más agradecido a Tomi, que me salvó las papas”, expresó, señalando su aprecio por la ayuda recibida.

El apartamento temporal de Soffritti, ubicado en el animado barrio de Palermo Hollywood, ofrece comodidades como un dormitorio, un baño completo, balcón y aire acondicionado en todos los ambientes.

El departamento de Gastón Soffritti por dentro

La decisión de alquilar este espacio surge debido a que el actor tiene su vivienda principal alquilada en la actualidad.

Después de casi dos años de relación, Soffritti y Molfese decidieron separarse en buenos términos, como lo demostraron en un video conjunto publicado en las redes sociales.

A pesar del fin de su romance, Soffritti asistió al estreno de “Felices los 6″, la nueva comedia romántica de MAX, en su primera aparición pública como soltero oficial.

El actor también abordó la noticia de su separación en una entrevista, donde explicó que decidieron compartir un mensaje conjunto para mostrar que su separación no fue resultado de una pelea.

“Nos separamos porque no coincidimos en proyectos a futuro, pero hay mucho amor y está todo bien”, afirmó Soffritti, dejando en claro que la relación entre ellos sigue siendo amistosa.

A pesar de las diferencias, Soffritti reiteró su afecto hacia Molfese y expresó su deseo de que puedan seguir encontrándose en el futuro. “Ojalá podamos seguir encontrándonos en el tiempo, porque es una persona divina que quiero tener en mi vida. La quiero muchísimo”, concluyó el actor, destacando el cariño que aún siente hacia su ex pareja.