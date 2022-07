Acusaron a Tini Stoessel de provocar a Camila Homs en una foto con amigas desde la casa de De Paul

Después de sus shows en México y Paraguay, Tini Stoessel aterrizó en Madrid para estar junto a su pareja, Rodrigo de Paul, que se desempeña como jugador del Atlético Madrid. Desde la casa del futbolista, la cantante se sacó una foto con sus amigas, muy similar a las que subía Camila Homs con sus hijos, en el mismo lugar.

La cantante argentina está de paso en Madrid compartiendo con su pareja Rodrigo de Paul, y ambos están instalados en la casa del futbolista. Este es el mismo lugar donde el ex Racing convivía con su ex, Camila Homs, antes de la separación y el escándalo.

La foto de la polémica fue una que compartió Tini en su cuenta de Instagram, donde la estrella de la música aparece en la entrada de esa propiedad junto a un grupo de amigas, frente a un espejo.

Horas después, según detalló Tn Show, varios usuarios de redes sociales remarcaron que la imagen en la que las jóvenes posan frente a un espejo fue tomada en el mismo sitio donde Camila Homs se sacaba selfies con sus hijos, Francesca y Bautista.

La casa de Rodrigo de Paul en Madrid

Tini Stoessel y sus amigas en la casa de De Paul en Madrid

“Mal ahí como Tini Stoessel teniendo una carrera decente decidió meterse en tanto quilombo y provocar a Cami Homs sacándose fotos instalada en lo de De Paul, donde Cami se fotografiaba con sus hijitos”, sostuvo una usuaria.

Alguno de los tuits con críticas a la cantante

Otra cuestionó: “Tini Stoessel no te subió una foto desde su casa de Miami, desde su casa de Baires con el novio y etc. Pero llega a la casa de Madrid y de golpe se vuelve la más exhibicionista junto a sus amigas”.

Otros usuarios defendieron a Tini Stoessel por su foto polémica

Por otro lado, según destacó Tn Show, aparecieron otros usuarios que defendieron a la artista. “La casa no es ni de él ni Camila sino del club. Así como ahorita está Rodrigo puede que después esté otro jugador, ¿Y les va a dar pena igual Camila? Jajaja”, dijo una chica. “¿Qué códigos? ¿Vos no vas a la casa de tu novio por respeto a su ex? Dale, media pila, superen de una vez”, comentó otra usuaria.