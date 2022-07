Cancelaron el show de Leo García en Mendoza por sus dichos contra Tini Stoessel

Se dio a conocer que levantaron un show de Leo García en nuestra provincia debido a sus declaraciones en contra de Tini Stoessel. El artista acusó a la cantante de tener letras “nefastas”.

En Mitre Live, Juan Etchegoyen quién contó la información: “Cancelaron un show de Leo García en la provincia de Mendoza, recibió un llamado de alguien que le preguntó por sus dichos sobre Tini Stoessel, el show se levanta le dijeron”, comenzó diciendo el conductor.

Leo García contra Tini Stoessel.

Siguiendo en la misma línea, añadió: “Te confirman un trabajo y después te lo levantan por algo que vos dijiste en redes sociales, la noticia de último momento es que él denuncia censura después de lo que pasó”.

El cantante habló con el comunicador y brindó su versión de los hechos: “Hola Juan, ¿cómo estas?, tengo algo para contarte, sufrí censura porque iba a hacer el 13 de agosto un show en Mendoza, y los que me contrataron me lo levantaron por lo que yo dije en redes sociales, yo quisiera que esto se sepa, no puede ser que censuren a alguien porque dijo algo por Twitter, nada, te lo comento”.

Por último, concluyó: “Estoy analizando hacer una demanda, necesito el apoyo de la prensa, tampoco es que yo me desespere por esa plata, pero me inquieta la injusticia”.

Las duras declaraciones de Leo García contra Tini Stoessel

El intérprete hizo una fuerte crítica al movimiento urbano argentino y cuestionó específicamente a la cantante argentina. “La Tini diciendo ‘mijente’, nena saliste de cuna de oro, estás ahí por tu viejo y tu música es de pendeja despechada que lo único que piensa con quien estará el tóxico de tu chongo”.

“Definitivamente tiempos aburridos argentinos, el trap, el reggaetón, la desculturización y los new egos, los héroes de cartón por doquier y el público consumista que consume, pero se queja de la guita, esto cambiará en 5 años eso es lo mas optimista”, dijo García.

Días después, el cantante tuiteó una fuerte crítica a la canción “Miénteme” de Tini Stoessel y María Becerra, específicamente, al coro de la misma: “‘Haz lo que quieras conmigo, esta noche soy tu bebé', ¡CUIDEN A SUS HIJAS NIÑAS!”.

Leo García volvió a atacar a Tini Stoessel.

García agregó sin filtros sobre el tema de Tini: “¡Esas letras son nefastas y las niñas consumen eso! ¡POR FAVOR PRESTEN ATENCIÓN NO SON SOLO CANCIONES!”. Minutos más tarde, el cantante continuó con la crítica en otro tuit, en el cual expresó: “Las locuras de los adultos no deben de repercutir en los niños, cuidemos el mensaje que les llega a los niños y que no usen la música para engañar”.