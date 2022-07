Rodrigo De Paul no pierde las esperanzas y pidió una casa para que Tini Stoessel lo acompañe a Qatar

Rodrigo De Paul no pierde las esperanzas de poder arreglar con Camila Homs previo al Mundial de Qatar 2022. Mientras tanto, el jugador de la Selección Argentina ya arregló y pidió una casa para que se hospede Tini Stoessel, para que lo acompañe.

El futbolista tiene que llegar a un acuerdo económico con su ex y madre de sus dos hijos, con quien mantuvo una relación de más de una década. Y, si bien no estaban casados, la ley la ampara y De Paul tendrá que acordar con ella, por fuera de la cuota alimentaria de los niños.

Este jueves habrá un nuevo encuentro entre los representantes legales de De Paul y Homs, en el que esperan poder arreglar y resolver sus conflictos, así el jugador puede llegar “limpio” al mundial y ya concentrarse y enfocarse al 100 en Qatar.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Además, quiere llegar al mundial sin tener que esconder a Tini Stoessel, tema del que también ya se está ocupando. Al menos eso confirmaron en Socios del espectáculo (eltrece), donde aseguraron que De Paul pidió dos casas para la estadía de su círculo íntimo.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Foto: Revista Hola! Argentina

“De Paul pidió dos casas en Qatar, una para él que en realidad va a estar con toda su familia y otra para Tini para que esté sola, porque no va a mezclarla con la familia. La casa que él pidió para su novia ya está conseguida, él vio las fotos y está aceptada, pero todavía no la concretó”, reveló Paula Varela.

Sobre este tema, la panelista hizo comentó picante sobre la división que pensó el futbolista: “Espero que esto no sea un problema o crisis en la pareja”.

Camila Homs opinó sobre la posibilidad de que Rodrigo de Paul no vaya al mundial

Camila Homs opinó sobre la posibilidad de que su ex y padre de sus hijos, Francesca y Bautista, no juegue el mundial a fin de año y fue tajante al asegurar que no quiere perjudicarlo. Además, fue sincera y comentó que sabe lo importante que es para De Paul jugar el mundial.

“Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo cuanto antes, sé que es algo que él quiere un montón. Tenemos comunicación por nuestros hijos”, sostuvo Camila en diálogo con la prensa.

Camila Homs opinó tajante sobre la posibilidad de que Rodrigo de Paul no vaya al mundial.

“Lo quiero es el padre de mis hijos y jamás quisiera hacerle daño ni que deje de hacer algo que es un montón para él, donde puso todos sus sueños”, expresó la modelo.

Además, le preguntaron sobre lo que le pidió a De Paul para llegar a un acuerdo, ya que se filtraron los montos y especificaciones. “Yo sé lo que pido y lo que me pertenece. De mí, públicamente, jamás saldría algo de eso”, sentenció.

Qué le pide Camila Homs a Rodrigo de Paul

En las últimas horas, se difundió el pedido que Camila Homs le habría reclamado a Rodrigo de Paul en relación a la tenencia y cuota alimentaria de sus hijos, y el acuerdo parece estar lejos de concretarse.

Las fotos del festejo del cumpleaños del bebé de Camila Homs y Rodrigo De Paul.

La modelo exigiría la impresionante suma de 30 mil euros por mes, además de mantener un departamento en Puerto Madero y renovar un vehículo 0KM cada dos años.

Además, pide que cuando le toque llevar a sus hijos a Europa, De Paul le dé 600 euros por día, pasajes aéreos en business cada 45 días además de hospedarse en un hotel 5 estrellas.