La frase con indirecta a Rodrigo De Paul que dijo su ex Camila Homs: “Busco que un hombre sea caballero”

El tema Camila Homs, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel sigue dando que hablar, en esta oportunidad, la ex esposa del futbolista nuevamente hizó declaraciones que generaron polémica.

Fueron varios los dichos y rumores que se dijeron al rededor de este trío, pero lo cierto es que hoy el jugador está viviendo una romántica relación con la cantante, mientras Homs está en la búsqueda de su hombre ideal, o por lo menos así lo reveló en una entrevista que hizo con la revista Caras.

Camila Homs tapa de revista Caras

Homs es madre de Francesca, de 4 años, y Bautista, de 11 meses, ambos hijos frutos de la relación con De Paul. La modelo, hizo unas fuertes declaraciones con varios palitos para su ex. “Le estoy dando una oportunidad de nuevo al amor. Nos estamos conociendo. Hoy busco que un hombre sea caballero, que me haga sentir libre, que sea compañero. Busco que me dé amor. Que me haga sentir bien y que soy la mas linda del mundo”, dijo Camila Homs sobre su relación con Carlos Benvenutto.

Por esta razón le consultaron, “¿antes no tenía todo eso?”. A lo que ella respondió muy filosa: “Sí, lo tuve pero últimamente no lo tenía con tanta frecuencia”. Y en referencia a si sigue enamorada del padre de sus hijos, Homs respondió: “Fueron muchos años y es difícil terminar con el amor de un día para el otro. Además, tenemos dos hijos en común. Soltarlo si, ya lo recontra solté. En cuanto a la pareja, a la relación de hombre-mujer, todo llegó a su fin”.