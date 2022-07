Camila Homs aseguró que tiene el apoyo incondicional de Antonela Roccuzzo y de las otras botineras

Camila Homs hizo su primera tapa para la revista Caras y en una entrevista exclusiva habló de todo lo vinculado a su separación de Rodrigo de Paul. Además, la modelo contó cómo está su relación con Antonela Roccuzzo y las esposas de los otros jugadores de la Selección, quienes le habrían hecho un vacío a Tini Stoessel en el cumpleaños de Leo Messi.

Hasta el momento, Homs había hecho pocas declaraciones sobre su escandalosa ruptura con el futbolista, por lo que las declaraciones que hizo en diálogo con la revista sorprendieron.

En medio de la nota, el periodista le preguntó sobre las mujeres de los futbolistas, con quien ella tenía una excelente relación y estaba súper integrada al grupo. Una pregunta que no

Al respecto, Camila contó que se “solidarizaron” con ella varias mujeres de futbolistas y sobre todo la esposa del 10 de la Selección Argentina.

Camila Homs protagonizó la tapa de revista Caras.

“Con Antonela Roccuzzo siempre tuvimos buena onda. Ella es súper perfil bajo, siempre macanuda. Me trató súper bien, es como una más de todas”, aseveró en la nota.

“Podría creerse mil porque es la mujer del número uno, pero su esencia es súper natural. Pero con lo que me pasó, obvio que todas optan por no meterse porque es un tema redelicado”, comentó la ex del jugador.

“Siento que me apoyan porque yo tengo muy buena onda con ‘Anto’ y con muchas otras, pero lejos de mí estaría ofenderme si veo que tienen también buena onda con la nueva pareja de mi ex”, remarcó la madre de los hijos de De Paul.

La mujer de Di María habló sobre el vínculo entre Tini y las esposas de los futbolistas

El noviazgo de Tini y Rodrigo De Paul fue un golpe a gran escala. Siempre pasa, en los grupos grandes, que ante la separación de una pareja y la llegada de “la nueva” hay posiciones tomadas y momentos incómodos. Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, se encargó de “aquietar las aguas” con un furioso posteo en el que asegura que está todo más que bien con la artista.

Con un gran enojo hacia la prensa, la esposa de Di María aclaró que se llevan “muy bien TODAS” aunque, y siendo muy detallistas, no aclaró si en ese todas entra Tini o se llevan bien TODAS con Tini. Que se llevan bien eso lo sabemos y también quedó claro que muchas tomaron postura frente a la separación de De Paul con Camila Homs.

El descargo de Jorgelina Cardoso

Las mujeres eran amigas entre sí y compartían mucho tiempo juntas. Copa América, Mundiales y muchas comparten club y ciudades. Quebrar una amistad así es difícil.

En estas situaciones, para la que llega es peor. Mucho se habló del primer encuentro entre Tini y las esposas de los jugadores argentinos. El cumpleaños de Messi en Ibiza fue EL momento y hubo algunos registros fotógráficos que muestran a la cantante separada del resto de las mujeres.

Como en clan, las esposas de los futbolistas bailaron en un grupito cerrado y atrás se puede ver a la nueva pareja de De Paul. Pero según Cardoso, la relación entre ellas sería óptima.