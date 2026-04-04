Mirar al piso mientras caminas esconde aspectos de tu personalidad que deberías saber

El modo en que una persona camina ofrece pistas clave sobre su estado emocional y sobre su personalidad. Uno de los gestos más comunes, y que muchas veces pasamos por alto, es caminar con la mirada fija en el suelo.
El modo en que una persona camina ofrece pistas clave sobre su estado emocional. Qué significa este gesto según los especialistas.
El modo en que una persona camina ofrece pistas clave sobre su estado emocional y sobre su personalidad. Uno de los gestos más comunes, y que muchas veces pasamos por alto, es caminar con la mirada fija en el suelo.
Aunque puede parecer un simple hábito, la psicología advierte que este comportamiento puede estar vinculado con emociones profundas, procesos mentales complejos o incluso con señales de alerta en la salud mental.
Si una persona cercana camina con la mirada baja de forma constante y muestra otros signos de malestar, lo mejor es acercarse con empatía.
Ofrecer un espacio para hablar, sin presionar, puede ser el primer paso para que se sienta acompañada. Si el malestar persiste, lo ideal es sugerir la consulta con un psicólogo, quien podrá evaluar la situación con mayor profundidad.