4 de abril de 2026 - 11:37

Mirar al piso mientras caminas esconde aspectos de tu personalidad que deberías saber

El modo en que una persona camina ofrece pistas clave sobre su estado emocional. Qué significa este gesto según los especialistas.

La psicología explica que hay detrás de la caminata viendo el suelo.

La psicología explica que hay detrás de la caminata viendo el suelo.

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Por Alejo Zanabria

El modo en que una persona camina ofrece pistas clave sobre su estado emocional y sobre su personalidad. Uno de los gestos más comunes, y que muchas veces pasamos por alto, es caminar con la mirada fija en el suelo.

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Psicología
La psicología explica que hay detrás de la caminata viendo el suelo.

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¿Qué significa caminar mirando al piso?

  • Según especialistas en salud mental, este gesto puede tener múltiples interpretaciones. No siempre indica un problema, pero en ciertos casos puede ser una señal de que algo no está bien. Estas son algunas de las razones más frecuentes:
  • Inseguridad o baja autoestima: evitar el contacto visual al caminar puede ser una forma inconsciente de protegerse de juicios externos o situaciones incómodas.
Psicología
La psicología explica que hay detrás de la caminata viendo el suelo.

La psicología explica que hay detrás de la caminata viendo el suelo.

  • Tristeza o depresión: una postura encorvada y la mirada baja suelen asociarse con estados de ánimo bajos o retraimiento emocional.
  • Procesamiento interno: tras recibir una noticia fuerte o en momentos de reflexión, bajar la mirada puede ser una forma de concentrarse y procesar lo vivido. Distracción o concentración: en otros casos, simplemente indica que la persona está absorta en sus pensamientos, sin que eso implique un malestar emocional.
  • Factores culturales: en algunas culturas, evitar la mirada directa es una muestra de respeto o modestia, mientras que en otras puede interpretarse como desinterés o desconexión.
Psicología
La psicología explica que hay detrás de la caminata viendo el suelo.

La psicología explica que hay detrás de la caminata viendo el suelo.

¿Cómo acompañar a alguien que muestra este comportamiento?, según los expertos

Si una persona cercana camina con la mirada baja de forma constante y muestra otros signos de malestar, lo mejor es acercarse con empatía.

Ofrecer un espacio para hablar, sin presionar, puede ser el primer paso para que se sienta acompañada. Si el malestar persiste, lo ideal es sugerir la consulta con un psicólogo, quien podrá evaluar la situación con mayor profundidad.

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