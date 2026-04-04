No es para decorar: por qué las plantas del dinero no deben ubicarse fuera de casa, según el Feng Shui

El Feng Shui advierte que colocar plantas del dinero en el frente afectan la energía del hogar. La ubicación correcta atrae prosperidad y equilibrio.

Colocar plantas del dinero en la entrada de casa pensando que así atraerán abundancia, es un error. Para el Feng Shui, esta práctica podría tener el efecto contrario. Lo que parece una decisión estética o decorativa, en realidad esconde un error energético que puede interferir con el flujo de prosperidad.

La clave no está solo en tener este tipo de plantas, sino en dónde se ubican. Esta filosofía milenaria china sostiene que la energía debe circular y acumularse en determinados puntos estratégicos del hogar, y ubicar estas especies fuera de casa puede provocar que esa energía se disperse antes de ingresar.

planta del dinero feng shui Más que un elemento decorativo, se trata de un recurso simbólico. WEB Por qué no conviene ubicar la planta del dinero en el exterior Dentro del Feng Shui, la planta del dinero simboliza crecimiento, abundancia y estabilidad económica. Sin embargo, para que cumpla correctamente su función energética, debe estar en un lugar donde esa energía pueda permanecer y potenciarse. Colocarla en el exterior, especialmente en el frente de la casa, implica exponer esa energía a factores que la debilitan o la “expulsan”.

El ingreso del hogar es considerado un punto clave por donde entra la energía vital, conocida como “chi”. Si la planta del dinero se encuentra fuera, antes de la puerta, no logra cumplir su función de canalizar y retener esa energía positiva dentro del ambiente. En lugar de atraer prosperidad, puede facilitar que esta se disipe.

por donde entra la conocida como Si la planta del dinero se encuentra antes de la puerta, no logra cumplir su función de y esa energía positiva dentro del ambiente. En lugar de atraer prosperidad, puede facilitar que esta se disipe. Además, el exterior está sujeto a cambios constantes: clima, viento, ruido y movimiento. Todos estos elementos generan inestabilidad energética, lo que afecta directamente el simbolismo de estas plantas. Por eso, mantenerlas fuera no solo reduce su efecto, sino que contradice su propósito dentro del hogar. planta del dinero feng shui Una planta descuidada o marchita puede generar el efecto opuesto. WEB Dónde ubicar las plantas del dinero para atraer prosperidad Según esta práctica, los mejores lugares para ubicar las plantas del dinero son espacios interiores donde la energía se mantenga estable.

La sala de estar es uno de los puntos más recomendados, ya que es un ambiente donde circula la vida diaria y se genera movimiento positivo. Otra ubicación clave es detrás de la puerta de entrada o en zonas cercanas a ella, pero siempre del lado interno. De esta manera, la planta actúa como un “filtro” que recibe la energía que ingresa y la distribuye dentro del hogar, favoreciendo la armonía y la abundancia. Entre las especies más utilizadas como plantas del dinero se encuentran el Plectranthus verticillatus (conocida popularmente como planta del dinero), la Crassula ovata (árbol de jade) y el Pachira aquatica (árbol del dinero). Cada una de ellas tiene un simbolismo particular, pero comparten la capacidad de representar prosperidad y crecimiento.