Aseguran que Felipe Fort romperá el silencio sobre Gustavo Martínez: “Va a contar todo”

El periodista Carlos Monti aseguró que Felipe Fort hablará en breve para los medios y contará toda la verdad sobre su convivencia con su ex tutor Gustavo Martínez. Luego de los polémicos y fuertes posteos por parte del adolescente, sus palabras acerca de su relación con el personal trainer son muy esperadas. “Va a contar todo” dijo Monti, sobre los posibles dichos de Felipe.

Luego del fallecimiento de Gustavo Martínez (62), exnovio de Ricardo Fort y tutor legal de los hijos del empresario, Martita y Felipe Fort, los mellizos celebraron sus 18 años en Miami junto a su niñera Marisa López, su tío Eduardo Fort y su novia Rocío Marengo. Cabe recordar que Gustavo se quitó la vida, luego de arrojarse desde el balcón de su departamento en el barrio porteño de Belgrano. En ese edificio, el personal trainer vivía junto a Felipe y Martita, ambos de 17 años.

Marta y Felipe Fort viajaron a Los Ángeles a festejar sus 18 tras la muerte de Gustavo Martínez.

El posteo de Marta para su cumpleaños nº 18

Carlos Monti, periodista de ‘Nosotros a la mañana’, reveló que Felipe romperá el silencio en unos días y contará todo sobre la intimidad de la convivencia de los adolescentes junto a Gustavo. “Los chicos regresaron de Los Ángeles, están en Miami, y después de una semana vuelven a Argentina. Según una fuente, Felipe va a hablar cuando llegue al país” comenzó diciendo Monti.

“Va a contar todo lo que dejó picando a través de sus posteos tras el fallecimiento de Martínez. Va a explicar cómo fueron los últimos años de convivencia con Gustavo y cómo era la relación que tenían. Es peligroso. Va a dar mucho de qué hablar porque no mide lo que dice, habla sin filtro” añadió Monti, advirtiendo de la riesgosa situación.

Felipe y Mart presenciaron el entierro de Gustavo

Gustavo Martínez fue el tutor legal de los chicos, desde la muerte de Ricardo

Gustavo y Ricardo Fort fueron pareja durante muchos años

LOS FUERTES POSTEOS DE FELIPE CONTRA GUSTAVO

Horas después de conocida la noticia de la muerte de Martínez, Felipe Fort compartió un duro mensaje en contra de su tutor legal, dejando entrever que no había una buena relación entre ellos y desacreditándolo como figura importante en su vida.

“Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo (Fort), César (Carozza) y amigos. Y más gente que queda por nombrar”, comienza el descargo que Felipe compartió en sus historias. Y luego agregó: “Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”.

Felipe Fort y un duro mensaje contra Gustavo Martínez tras su muerte.