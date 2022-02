Martita Fort y un conmovedor mensaje en su cumpleaños ¿para Gustavo Martínez?

Marta y Felipe Fort festejaron su mayoría de edad en Estados Unidos, una semana después del fallecimiento de su ex tutor legal Gustavo Martínez. Los hijos de Ricardo Fort celebraron junto a su niñera Marisa López, su tío Eduardo Fort y su novia Rocío Marengo. En motivo de festejo por su cumpleaños n° 18, Martita subió una foto a sus redes junto a un mensaje conmovedor, ¿dirigido hacia Gustavo?

Luego de varias especulaciones acerca de si Marta y Felipe Fort viajarían a Estados Unidos a festejar sus 18 años tras la muerte Gustavo Martínez, los mellizos finalmente lo hicieron. Los hermanos viajaron en compañía de Marisa López, quien es su niñera desde que tenían apenas unos meses. Allá los recibió Gabriel Rydz, el agente de bienes raíces que vive en Los Ángeles y ex pareja del chocolatero durante su juventud.

Los mellizos recibieron sus 18 años cenando en el lujoso Tao restaurante de Los Ángeles. En la mesa con ellos estaban Marisa, su tío Eduardo Fort, quien estaba acompañado por novia, Rocío Marengo.

Martita subió una foto de ella misma a sus historias de Instagram, junto a la leyenda: “Feliz cumple para mí”. Más abajo en la foto, sumó un mensaje conmovedor, que puede estar dirigido hacia su ex tutor Gustavo Martínez. “Aunque no estén todos los que me hubiesen gustado que estén”, escribió la hija de Ricardo Fort. Luego compartió un video en el que aclaró: “Se celebra en familia”.

Marta y Felipe Fort viajaron a Los Ángeles a festejar sus 18 tras la muerte de Gustavo Martínez.

El fallecimiento de Gustavo Martínez

El miércoles 16 de febrero murió Gustavo Martínez (62), el exnovio de Ricardo Fort y tutor legal de los hijos del empresario, Martita y Felipe Fort. Se arrojó desde el balcón de su departamento en el barrio porteño de Belgrano. El trágico final de Martínez se conoció en la madrugada, pasadas las 4hs, cuando la Policía confirmó que el hombre se había caído desde un piso. En ese lugar, el personal trainer vivía junto a Felipe y Martita, ambos de 17 años.

La noticia generó un revuelo entre la familia Fort y la familia Martínez. Felipe se mostró enojado por la decisión que tomo Gustavo y escribió en sus redes que su papa, Ricardo, lo iba a “recibir con los brazos cerrados”. Sin embargo, Martita se mostró muy afligida en redes. Luego, los sobrinos del personal trainer acusaron a los hijos de Ricardo de desagradecidos. Finalmente, también hubieron versiones de los Martínez hacia los Fort de no querer participar en el pago del velatorio.

Tras no presenciar el velorio de Gustavo, los hijos de Ricardo Fort: Marta y Felipe concurrieron finalmente al entierro de su ex tutor legal. Se los vio acompañados de su tío Eduardo Fort y de su niñera Marisa Lopez.