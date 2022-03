Rocío Marengo súper picante contra la ex de Eduardo Fort: “La señora de los velorios encontró sucesora”

Rocío Marengo no da tregua y, si bien está fuera de la escena mediática desde que terminó Showmatch La Academia, en sus redes lanzó picantes comentarios con la ex de su pareja, Eduardo Fort. La actriz se despachó contra Karina Antoniali, pese a que no la mencionó con nombre y apellido.

La pelea entre ambas mujeres es de larga data. Es que es de público conocimiento que entre ambas las cosas no andan bien y más allá de que pasen los años, sus peleas a través de las redes y de los medios continúan.

Esta vez, Marengo se mostró molesta luego de que Anoniali habló con la prensa cuando fue al velatorio y entierro de Gustavo Martínez, quien era el tutor legal de Marta y Felipe Fort, los hijos de Ricardo Fort, a quien Karina conocía muy bien por lo que compartió tiempo con él y la familia.

Rocío Marengo apuntó contra la ex de Eduardo Fort.

La artista usó sus historias de Instagram donde la siguen más de 900 mil personas para ponerle los puntos a la exesposa de su novio, el empresario chocolatero.

“¡Vos! ¿Hablando de mí? ¿Hablando de gente que quiero?”, escribió irónicamente desde Miami, donde está junto a Eduardo Fort y los hijos de Ricardo Fort, por el cumpleaños de 18 de los chicos.

Si bien no reveló el nombre de la destinataria de su historia, no dudó en describirla como “la ‘perfil bajo’ que no pierde oportunidad para salir en la prensa”. “No habla más porque no le ponen el mic”, sostuvo.

Y completó: “La señora de los velorios encontró sucesora. ¡Cholula!. Si querés que te conozcan un poco más, puedo contar tu comportamiento con los maridos de tus amigas”.

Tuit de Rocío Marengo. (Instagram)

El detalle que permitió dilucidar que la frase estaba dirigida a ella es que estuvo presente en el velorio de Gustavo Martínez, mientras que ella se ausentó en un momento tan importante para la familia porque se encontraba con una amiga en Miami.

Rocío marengo apuntó contra la ex mujer de Eduardo Fort.

Rocío Marengo despejó rumores de separación de Eduardo Fort

Desde hace algunas semanas, Rocío Marengo enfrenta rumores de separación. Cansada de las especulaciones y los trascendidos, decidió responder a pura ironía en redes sociales y aclaró que sigue en pareja con Eduardo Fort.

“Me separan, me unen, me critican y opinan sin saber”, escribió en sus historias de Instagram en clara referencia a las versiones que circularon. “Amis, no le doy explicaciones a nadie en mi vida. Piensen y digan lo que quieran”, cerró.