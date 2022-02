Rocío Marengo y un mensaje enigmático con el que ¿confirma la separación de Eduardo Fort?

La relación de Rocío Marengo y Eduardo Fort es todo un misterio. En 2021 se hizo pública una crisis y ella hizo su descargo en “Showmatch” pero luego parecía estar todo bien porque para Año Nuevo, la mediática subió a las redes varias fotografías del evento que pasaron juntos donde se los veía muy enamorados.

Pero ahora parece que las cosas no siguen bien entre ellos, después de 8 años de relación. Y es que Marengo subió a las historias de Instagram un mensaje enigmático con el que alertó una posible nueva crisis.

Rocío Marengo está en Chile y desde allá conquista con un video en ropa interior

“No quiero escuchar el te lo dije.... Por favor. Yo creí que iba a poder!!! Perdón!! Me lastimé mucho!! Yo no lo merecía!!”, se lee en la publicación en la que sumó un corazón roto.

Además, la ex participante de “Masterchef Celebrity” sumó: “Ya no quiero escuchar más!!! Quiero ser feliz!!! No quiero que me opaquen lo que con tanto esfuerzo logré!!! Quiero paz y amor!”.

Rocío Marengo y un misterioso mensaje con el que anuncia su ¿separación? de Eduardo Fort

Sin dar más pistas ni nombres, la modelo no volvió a referirse al tema pero sus más de 900 mil seguidores interpretaron que el amor con el empresario chocolatero está pendiendo de un hilo. Solo queda esperar que alguno de los protagonistas de la historia confirme o no la separación definitiva.

Rocío Marengo enamoró a sus seguidores con un conjunto de lencería negro

La mediática de 41 años que no se sabe a ciencia cierta si sigue en pareja o no con Eduardo Fort, el hermano de Ricardo, estuvo participando del programa “El discípulo del chef” y aprovecha su fama para compartir material subido de tono en su perfil de Instagram.

Como lo hizo con el video del fin de semana, en el que se mostró natural, en la intimidad de su cuarto, dejando ver sus curvas y su sensualidad. Rocío misma se filmó frente a un espejo luciendo un conjunto de ropa interior hermoso y sexy, de color negro. El corpiño tiene encaje y la bombacha es diminuta, con tiritas bien finitas en los costados. La lencería es un sueño y la resaltó al dejar su cabello rubio suelto.