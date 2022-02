Sabrina Rojas reaccionó a fotos de Flor Vigna y Luciano Castro en la cama

Luciano Castro y Flor Vigna forman una de las parejas más nuevas del mundo del espectáculo y la que más feliz se ve; no dejan de sonreír ante las cámaras ni de demostrarse todo el amor que se tienen. Se los ve compinches, disfrutando a diario y también muy ardientes en la intimidad.

Este 14 de febrero, la bailarina profesional y ahora cantante compartió en su cuenta de Instagram dos postales de ellos juntos en la cama, parecerían no tener ropa pero sus sonrisas y complicidad se llevaron todos los corazones de los internautas.

Sabrina Rojas reaccionó a una fotos íntimas y pícaras de Luciano Castro y Flor Vigna

Lejos de que la gente viera lo bomba sexy que son los dos artistas, aplaudieron su amor. Y quien también lo hizo fue Sabrina Rojas, la ex mujer de Luciano y madre de sus dos niños.

Sabrina Rojas reaccionó a una fotos íntimas y pícaras de Luciano Castro y Flor Vigna

La mendocina que está en pareja con el Tucu López les regaló un Me Gusta y así se confirma que ambas mujeres se siguen virtualmente y que está todo bien entre ellas.

Sabrina Rojas reaccionó a una fotos íntimas y pícaras de Luciano Castro y Flor Vigna

Flor Vigna confesó que con Sabrina Rojas está todo más que bien

En una entrevista con “Intrusos”, la bailarina varias veces campeona del “Bailando” habló de la relación que lleva con la ex de Luciano Castro y se mostró muy cómoda con la familia ensamblada que han construido.

“Yo sólo puedo hablar cosas buenas de Sabri. Es una mujer muy copada, muy segura y me dio una bienvenida hermosa a su familia así que todos tenemos ganas de sumar”, comentó al aire y Vigna sumó: “Cuando yo lo conocí a Lu, me dijo que para él lo más importante es la familia y sus hijos y es re lindo. A mí me enternece un montón que sea así”.